В Париже +22°C, в Москве +33°C. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 августа

В Париже синоптики обещают дождь и грозу. Столбик термометра здесь покажет +22 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, будет +23 °C и без осадков.

В Риме до +26 °C. В Мадриде воздух прогреется до +23 °C, будет солнечно. Природа готовится к осени? Ждать ли белорусам жары в первую неделю августа В столице Болгарии, по прогнозам, до +37. Жарко будет и в Анкаре, температура воздуха здесь поднимется до +32 °C. В Афинах сохранится летний зной, здесь обещают +39 °C.

В Прибалтике август стартует значительно прохладнее. В Риге прогнозируют +22 °C, без осадков, в Вильнюсе +20 °C, но с дождем.