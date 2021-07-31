В Париже +22°C, в Москве +33°C. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 августа

В Париже синоптики обещают дождь и грозу. Столбик термометра здесь покажет +22 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, будет +23 °C и без осадков.
В Париже синоптики обещают дождь и грозу. Столбик термометра здесь покажет +22 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, будет +23 °C и без осадков.
В Риме до +26 °C. В Мадриде воздух прогреется до +23 °C, будет солнечно.
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В столице Болгарии, по прогнозам, до +37. Жарко будет и в Анкаре, температура воздуха здесь поднимется до +32 °C. В Афинах сохранится летний зной, здесь обещают +39 °C.
В Прибалтике август стартует значительно прохладнее. В Риге прогнозируют +22 °C, без осадков, в Вильнюсе +20 °C, но с дождем.
В Варшаве столбики термометров поднимутся до +21 °C, возможна гроза. В Киеве обещают +32 °C и грозу. В Москве +33 °C, здесь также вероятна гроза.