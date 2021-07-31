Считалось, что 2 августа начинается осень. По каким приметам наши предки определяли погоду?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 2 августа – Илья. С этого дня у наших предков начиналась осень, несмотря на то что по календарю до нее было еще далеко, рассказали в программе «Плюс-минус». Ночи становились холодными, случались утренние заморозки. Дни уже заметно короче. Существует даже поговорка «Петр и Павел час убавил, а Илья Пророк два уволок». Природа готовится к осени? Ждать ли белорусам жары в первую неделю августа

Люди говорили, что если 3 августа случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна. 4 августа – Мария Ягодница. В этот день было принято отправляться в лес за ягодами. В поле же работать не рекомендовалось. Считалось, что утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами.

Если 5 августа вечерний туман по земле стелется – к жаркой солнечной погоде. Много звезд на небе – к дождю через несколько дней. Короткий рассвет – к ветру.