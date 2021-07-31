Считалось, что 2 августа начинается осень. По каким приметам наши предки определяли погоду?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 2 августа – Илья. С этого дня у наших предков начиналась осень, несмотря на то что по календарю до нее было еще далеко, рассказали в программе «Плюс-минус». Ночи становились холодными, случались утренние заморозки. Дни уже заметно короче. Существует даже поговорка «Петр и Павел час убавил, а Илья Пророк два уволок».
Природа готовится к осени? Ждать ли белорусам жары в первую неделю августа
Люди говорили, что если 3 августа случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.
4 августа – Мария Ягодница. В этот день было принято отправляться в лес за ягодами. В поле же работать не рекомендовалось. Считалось, что утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами.
Если 5 августа вечерний туман по земле стелется – к жаркой солнечной погоде. Много звезд на небе – к дождю через несколько дней. Короткий рассвет – к ветру.
6 августа – Борис и Глеб в народном календаре. Дождь с утра – к ясному дню, роса до полудня – к грозе. Мухи жужжат с раннего утра – к солнечной погоде. Южный ветер подул – к ненастью.