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Беженцы на границе: уход с поста Меркель говорит о том, что, скорее всего, гуманитарный коридор для них не откроют

06 декабря 2021 15:25
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Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беженцы на границе: уход с поста Меркель говорит о том, что, скорее всего, гуманитарный коридор для них не откроют-1

Как прошли выходные? И что сейчас происходит в лагере? Готов рассказать наш корреспондент Константин Герцев.  

Беженцы на границе: уход с поста Меркель говорит о том, что, скорее всего, гуманитарный коридор для них не откроют-4

Константин Герцев, корреспондент:   
Сейчас в ангаре логистического центра «Брузги» проходит  своеобразный чемпионат по футболу среди народов, которые населяют этот лагерь. И знаете, здесь на ум приходят слова из песни: «Первый тайм мы уже отыграли и лишь одно сумели понять». А что же сумели понять беженцы сегодня? Мы с ними пообщались, и они нам сказали, что уход с поста канцлера Германии Ангелы Меркель говорит о том, что, скорее всего, гуманитарный коридор для них открыт не будет. Поэтому многие сегодня из их товарищей изъявили желание вернуться на родину и колонной в сопровождении сотрудников органов внутренних дел двинулись в сторону Национального аэропорта Минск, где будут ожидать уже рейсы в Ирак.  

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Пятая неделя ожидания. Беженцы на границе с Польшей не теряют надежду попасть в Европу   

«Дети замерзают, болеют». Что говорят беженцы, которые уже почти месяц ждут, когда Европа откроет гуманитарный коридор?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Татьяна Савчик # Фотофакт

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