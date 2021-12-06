Беженцы на границе: уход с поста Меркель говорит о том, что, скорее всего, гуманитарный коридор для них не откроют

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как прошли выходные? И что сейчас происходит в лагере? Готов рассказать наш корреспондент Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
Сейчас в ангаре логистического центра «Брузги» проходит своеобразный чемпионат по футболу среди народов, которые населяют этот лагерь. И знаете, здесь на ум приходят слова из песни: «Первый тайм мы уже отыграли и лишь одно сумели понять». А что же сумели понять беженцы сегодня? Мы с ними пообщались, и они нам сказали, что уход с поста канцлера Германии Ангелы Меркель говорит о том, что, скорее всего, гуманитарный коридор для них открыт не будет. Поэтому многие сегодня из их товарищей изъявили желание вернуться на родину и колонной в сопровождении сотрудников органов внутренних дел двинулись в сторону Национального аэропорта Минск, где будут ожидать уже рейсы в Ирак.
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