В Мадриде +15°C, в Москве -3°C. Погода в Европе на неделю с 31 января по 6 февраля

В Париже синоптики обещают дождь, столбик термометра здесь покажет +10 °С. В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +8 °С, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме до +12 °С, также без осадков. В Мадриде солнечно, воздух прогреется до +15 °С.

В столице Болгарии +6 °С, без осадков. В Анкаре -1 °С, также осадков не ожидается. В Афинах обещают солнечную погоду и +11 °С.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +4 °С. В Вильнюсе +3 °С и снег. В Варшаве кратковременные осадки, здесь столбики термометров покажут + 5 °С.