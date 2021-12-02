«Никогда в жизни не поскользнёшься». Какой самый надёжный способ избежать падения в гололёд?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Меня отец всегда в детстве – он военный – учил так, говорит: «Нужно ходить, поднимая высоко ноги. И тогда, даже если твоя ножка попадет на лед, ты никогда в жизни не поскользнешься». Правильно вот то, что он мне говорил? И как вообще, в принципе, мы можем наших детей научить падать правильно, чтобы не сломать себе позвоночник и не разбить голову?

Дмитрий Клюйко, травматолог-ортопед, начальник кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинского института, кандидат медицинских наук, доцент:

На самом деле рекомендовано ноги вообще не поднимать. Ехать, как на маленьких лыжах. То есть это самый надежный способ избежать падения при гололеде. Потому что когда вы поднимаете ногу, у вас все-таки центр тяжести смещается.

Алена Родовская:

А я пробовала, между прочим, ехать – падаешь. А когда ты ставишь и идешь очень медленно, то вот как-то чувствуешь себе точки опоры. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Пингвином ходить то есть. Когда пингвины ходят, у них как раз центр тяжести все время за этой ногой. Алена Родовская:

Да, и вот когда ты ставишь – хорошо, нормально, действительно сработало. А вы вот говорите, что неправильно. Дмитрий Клюйко:

Общая рекомендация – все-таки не поднимать ноги высоко. Потому что вы, когда поднимаете ногу, все-таки пытаетесь балансировать. Если опоры не хватает и сцепление недостаточно серьезное ноги с поверхностью, соответственно, можно упасть. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как добиться этого сцепления, как подготовить обувь? Расскажите.