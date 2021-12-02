«Никогда в жизни не поскользнёшься». Какой самый надёжный способ избежать падения в гололёд?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Меня отец всегда в детстве – он военный – учил так, говорит: «Нужно ходить, поднимая высоко ноги. И тогда, даже если твоя ножка попадет на лед, ты никогда в жизни не поскользнешься». Правильно вот то, что он мне говорил? И как вообще, в принципе, мы можем наших детей научить падать правильно, чтобы не сломать себе позвоночник и не разбить голову?
Дмитрий Клюйко, травматолог-ортопед, начальник кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинского института, кандидат медицинских наук, доцент:
На самом деле рекомендовано ноги вообще не поднимать. Ехать, как на маленьких лыжах. То есть это самый надежный способ избежать падения при гололеде. Потому что когда вы поднимаете ногу, у вас все-таки центр тяжести смещается.
Алена Родовская:
А я пробовала, между прочим, ехать – падаешь. А когда ты ставишь и идешь очень медленно, то вот как-то чувствуешь себе точки опоры.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Пингвином ходить то есть. Когда пингвины ходят, у них как раз центр тяжести все время за этой ногой.
Алена Родовская:
Да, и вот когда ты ставишь – хорошо, нормально, действительно сработало. А вы вот говорите, что неправильно.
Дмитрий Клюйко:
Общая рекомендация – все-таки не поднимать ноги высоко. Потому что вы, когда поднимаете ногу, все-таки пытаетесь балансировать. Если опоры не хватает и сцепление недостаточно серьезное ноги с поверхностью, соответственно, можно упасть.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как добиться этого сцепления, как подготовить обувь? Расскажите.
Дмитрий Клюйко:
Здесь, кстати, для того, чтобы разрешить эту дилемму, надо попробовать и посчитать падения. То есть сколько в такой ситуации вы упали, сколько в другой. Тогда будет явно статистически достоверно.
Что касается обуви, конечно же, на обуви экономить не надо. Обувь должна быть качественная. Должна быть мягкая подошва – вот как мы покупаем, скажем, резину на автомобиле – она должна быть мягкая в мороз, не должна становиться плотной. Ну и, соответственно, должен быть достаточно хороший протектор.
Есть такие рекомендации, когда, предлагают даже наждачную бумагу на подошву наклеивать, если, скажем, подходящей обуви под сезон нет. Это каким-то образом спасает. Конечно же, осторожность. Пожилые люди в гололед – когда еще недостаточно коммунальные службы успели обработать улицу – не нужно выходить и не нужно где-то там по этому льду суетиться.
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