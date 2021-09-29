«Десантники выражают соболезнования родным». Минута молчания по погибшему офицеру КГБ прошла в Бресте
Новости Беларуси. Страна скорбит и никогда не забудет о трагедии в Минске. В стороне не остались и десятки тысяч военнослужащих Министерства обороны и солдаты внутренних войск страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Командир части 3214 о трагедии в Минске: «Родина живет патриотизмом, а умирает из-за его отсутствия». Читайте здесь.
Солдаты и офицеры войсковой части 3214 возложили цветы к памятнику военнослужащих, погибших при выполнении своих служебных обязанностей, и провели священный ритуал – минуту молчания в память о настоящем подвиге погибшего сотрудника КГБ.
«Мы все вместе защитим нашу страну». Военнослужащие Беларуси выражают соболезнования родным погибшего офицера КГБ. Читайте здесь.
К памятной акции присоединились также военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Они уверены, что подвиг и отвага погибшего послужат сильным и настоящим примером преданности своей стране и ее народу. Невосполнимая утрата болью отозвалась и в сердцах брестских десантников. Они также почтили память погибшего Дмитрия минутой молчания.
Дмитрий Белецкий, офицер сил специальных операций:
Брестские десантники выражают соболезнования родным и близким, сослуживцам и коллегам сотрудника Комитета государственной безопасности, погибшего при исполнении служебного долга. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Вместе мы стоим на защите нашего Отечества.