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«Десантники выражают соболезнования родным». Минута молчания по погибшему офицеру КГБ прошла в Бресте

29 сентября 2021 21:29
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Новости Беларуси. Страна скорбит и никогда не забудет о трагедии в Минске. В стороне не остались и десятки тысяч военнослужащих Министерства обороны и солдаты внутренних войск страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командир части 3214 о трагедии в Минске: «Родина живет патриотизмом, а умирает из-за его отсутствия». Читайте здесь.

«Десантники выражают соболезнования родным». Минута молчания по погибшему офицеру КГБ прошла в Бресте-1

Солдаты и офицеры войсковой части 3214 возложили цветы к памятнику военнослужащих, погибших при выполнении своих служебных обязанностей, и провели священный ритуал – минуту молчания в память о настоящем подвиге погибшего сотрудника КГБ.

«Мы все вместе защитим нашу страну». Военнослужащие Беларуси выражают соболезнования родным погибшего офицера КГБ. Читайте здесь.

«Десантники выражают соболезнования родным». Минута молчания по погибшему офицеру КГБ прошла в Бресте-4

К памятной акции присоединились также военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Они уверены, что подвиг и отвага погибшего послужат сильным и настоящим примером преданности своей стране и ее народу. Невосполнимая утрата болью отозвалась и в сердцах брестских десантников. Они также почтили память погибшего Дмитрия минутой молчания.

«Десантники выражают соболезнования родным». Минута молчания по погибшему офицеру КГБ прошла в Бресте-7

Дмитрий Белецкий, офицер сил специальных операций:
Брестские десантники выражают соболезнования родным и близким, сослуживцам и коллегам сотрудника Комитета государственной безопасности, погибшего при исполнении служебного долга. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Вместе мы стоим на защите нашего Отечества.

# Убийство # общество # Дмитрий Белецкий # Фотофакт

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