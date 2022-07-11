12 дней в поезде, 15 городов в маршруте. Подводим итоги проекта «Поезд Памяти»

Участники проекта ознакомились с историей знаковых мест, а также смогли пообщаться с теми, кто подарил всем нам мирное небо над головой. Для ребят подготовили военно-исторические реконструкции и культурные мероприятия. На протяжении всего путешествия вместе со школьниками по маршруту «Поезда Памяти» следовала и съемочная группа СТВ. Для наших коллег это был незабываемый телевизионный опыт. В 2022 году масштабная акция проводилась впервые, но уже есть задумки, каким может быть следующий маршрут. По словам организаторов, он охватит страны СНГ и Восточной Европы. Однако стартовой точкой всегда будет Брест – в память о страшном и жестоком ударе немецко-фашистских захватчиков, который принял город 22 июня 1941 года.

Итоги смотрите в видеоматериале.