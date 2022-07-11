Прямой эфир

12 дней в поезде, 15 городов в маршруте. Подводим итоги проекта «Поезд Памяти»

11 июля 2022 16:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

200 школьников из Беларуси и России, 12 дней в пути и 15 городов по маршруту освобождения от фашистских захватчиков. Брест, Гродно, Витебск, Москва, Великий Новгород, Псков. «Поезд Памяти» стал настоящим брендом Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 дней в поезде, 15 городов в маршруте. Подводим итоги проекта «Поезд Памяти»-1

Участники проекта ознакомились с историей знаковых мест, а также смогли пообщаться с теми, кто подарил всем нам мирное небо над головой. Для ребят подготовили военно-исторические реконструкции и культурные мероприятия. На протяжении всего путешествия вместе со школьниками по маршруту «Поезда Памяти» следовала и съемочная группа СТВ. Для наших коллег это был незабываемый телевизионный опыт. В 2022 году масштабная акция проводилась впервые, но уже есть задумки, каким может быть следующий маршрут. По словам организаторов, он охватит страны СНГ и Восточной Европы. Однако стартовой точкой всегда будет Брест – в память о страшном и жестоком ударе немецко-фашистских захватчиков, который принял город 22 июня 1941 года.

Итоги смотрите в видеоматериале.

# Год исторической памяти # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все старания были не напрасны». Как сдать ЦТ на 100 баллов, рассказала выпускница клецкой школы
11 июля 2022 15:09

«Все старания были не напрасны». Как сдать ЦТ на 100 баллов, рассказала выпускница клецкой школы

Поворот налево и разворот запрещены. На перекрестке Московской и Домашевской изменилась схема движения
11 июля 2022 15:00

Поворот налево и разворот запрещены. На перекрестке Московской и Домашевской изменилась схема движения

Пандемия, пробы воды и борьба с клещами. Центр гигиены и эпидемиологии о ситуации в столице
11 июля 2022 14:11

Пандемия, пробы воды и борьба с клещами. Центр гигиены и эпидемиологии о ситуации в столице