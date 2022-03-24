Есть и цех по изготовлению мясных полуфабрикатов. Кубраков проверил состояние дел в подведомственном сельхозпредприятии
Новости Беларуси. Состояние техники к посевной, развитие овцеводства и уровень зарплат – об этих и других аспектах работы хозяйства «Хутор-Агро» шла речь во время визита министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иван Кубраков 24 марта проверил состояние подведомственного предприятия, в котором трудятся около 260 человек. Около 100 из них – ранее судимые.
Никита Литвинович – молодой специалист, в 2021 году пришел работать в «Хутор-Агро» по целевому направлению. Говорит, с выбором не прогадал.
Никита Литвинович, инженер сельхозпредприятия «Хутор-Агро»:
И зарплата на достойном уровне, и условия работы. Коллектив под стать моему возрасту. Дружно, все помогают.
Вместе с ним на мехдворе работает и Максим Бунас из Несвижа. Но в хозяйстве он оказался по другой причине. Уже год как парень отбывает срок в лечебно-трудовом профилактории. После освобождения мужчина планирует остаться в хозяйстве и трудиться по своей специальности – сварщиком.
Максим Бунас, рабочий сельхозпредприятия «Хутор-Агро»:
Я сюда попал, уже второй срок работаю в этом предприятии. Ни разу не видел, чтобы было такое отношение, что ты лтпшник. Такое же отношение, как и ко всем сотрудникам.
Сейчас в хозяйстве готовятся к посевной. 3 тысячи гектаров отдадут под зерновые, масличные и кормовые культуры. Также обновили машинный парк: приобрели два новых трактора, в планах обзавестись прицепами. На технике установили датчики расхода топлива. Есть и своя линия по производству комбикорма, которым с лихвой обеспечивают 2,5 тысячи буренок. Развивают овцеводство. Сейчас в овчарне более 500 животных.
Особая гордость – цех по изготовлению мясных полуфабрикатов, который появился в 2021 году. В перспективе – приобретение дополнительного оборудования, которое позволит втрое увеличить производство мясных полуфабрикатов. Кроме того, летом в магазины поставят мед со своей пасеки.
Это сельхозпредприятие – единственное в Беларуси, которое находится в структуре МВД. Эксперимент по трудотерапии асоциальных лиц и бывших заключенных начался в 2018 году и оказался успешным. Хозяйство работает прибыльно, а его продукция направляется в том числе в колонии и тюрьмы.
Кубраков: «Продукты питания просто-напросто необходимы не только в Республике Беларусь, но и на экспорт» – подробнее здесь.