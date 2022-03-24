Эти произведения Якуба Коласа публикуются впервые. Его внучка презентовала книгу

Новости Беларуси. Новую версию одного из самых известных поэтических сборников Якуба Коласа презентовала внучка белорусского песняра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переизданную книгу «Водгулле» впервые представили на Минской книжной выставке. На страницах сборника еще больше произведений, многие из которых публикуются впервые. Книга издана музеем Якуба Коласа и включает стихи разной тематики.

Мария Мицкевич, внучка Якуба Коласа:

Многія вершы можна перачытваць, яны нават сучасныя і зараз, адпавядаюць і нашым настроям. Як вялікі паэт ён адчуваў наша жыццё. Жыццё ж не мяняецца, але ўсё роўна тыя думкі самыя галоўныя – гэта і мір, і шчасце, і родная зямля, гэта ўсё тое, што застаецца з намі навекі. Тое было і ў Якуба Коласа.

В 2022 году Международная выставка собрала гостей из 12 государств. Многие приезжают в Беларусь не первый год. Уже десятый год стенд Венесуэлы привлекает белорусов. На полках книги об экономике, политике, а также детская литература.