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Эти произведения Якуба Коласа публикуются впервые. Его внучка презентовала книгу

24 марта 2022 14:43
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Новости Беларуси. Новую версию одного из самых известных поэтических сборников Якуба Коласа презентовала внучка белорусского песняра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переизданную книгу «Водгулле» впервые представили на Минской книжной выставке. На страницах сборника еще больше произведений, многие из которых публикуются впервые. Книга издана музеем Якуба Коласа и включает стихи разной тематики.

Эти произведения Якуба Коласа публикуются впервые. Его внучка презентовала книгу-1

Мария Мицкевич, внучка Якуба Коласа:
Многія вершы можна перачытваць, яны нават сучасныя і зараз, адпавядаюць і нашым настроям. Як вялікі паэт ён адчуваў наша жыццё. Жыццё ж не мяняецца, але ўсё роўна тыя думкі самыя галоўныя – гэта і мір, і шчасце, і родная зямля, гэта ўсё тое, што застаецца з намі навекі. Тое было і ў Якуба Коласа.

Эти произведения Якуба Коласа публикуются впервые. Его внучка презентовала книгу-4

В 2022 году Международная выставка собрала гостей из 12 государств. Многие приезжают в Беларусь не первый год.

Уже десятый год стенд Венесуэлы привлекает белорусов. На полках книги об экономике, политике, а также детская литература.

Эти произведения Якуба Коласа публикуются впервые. Его внучка презентовала книгу-7

Майрена Ньевес, супруга посла Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:
Наш стенд очень яркий и красочный, потому подходят много детей. Часто спрашивают о книгах с картинками. Хотят увидеть пляжи и яркие места Венесуэлы. Каждый день в час дня мы разыгрываем книгу. Она переведена на русский язык, а два года назад в Венесуэле была награждена премией. Наша цель на выставке представить культуру и рассказать людям Беларуси о нашей стране.

Эти произведения Якуба Коласа публикуются впервые. Его внучка презентовала книгу-10

Международная книжная выставка проходит в 29-й раз. Она продлится по 27 марта.

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# Выставки в Минске # общество # Мария Мицкевич # Майрена Ньевес # Фотофакт

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