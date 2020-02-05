Поэтический автобус и спектакли по детским книгам. Открывается Минская международная книжная выставка-ярмарка

Эрудит – человек, который постоянно стремится пополнить свой культурный и литературный багаж. И вовсе необязательно для этого иметь высшее образование. Достаточно любить читать книги.

5 февраля в столице открывается Минская международная книжная выставка-ярмарка. И именно сегодня отмечается День эрудита. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель министра информации РБ – Игорь Бузовский Чем минская выставка отличается от других? Игорь Бузовский, заместитель министра информации Республики Беларусь:

У нас одно из самых больших количеств представительства стран, посещаемость выставки. Колоссальная популярность, с одной стороны. И в этом году количество мероприятий до закрытия выставки – это только 300 на самой площадке и более 1.000 по всему Минску. Для нас важно, что на этой выставке такое количество мероприятий, и эти мероприятия порождают, так скажем, масштабные социальные проекты, которые будут презентованы, в том числе и на выставке. Это проекты, направленные на наши туристические возможности и прославление страны – тех достижений, которые у нас есть. И те результаты, которыми, на самом деле, можно сегодня гордиться. Это, в том числе проекты в рамках празднования 75-летия Великой Победы.

И один из проектов – это проект «Война и мир», который рассказывает о всех войнах, о всех кровопролитиях, которые были на этой земле. И не просто рассказывается, а будет демонстрироваться. Мини-экспозиции, которые будут передвигаться по всей стране, и в дальнейшем, возможно, и за пределы страны, с информацией на документальных материалах, фотографиях, открытках. В том числе на тех материалах, которые будут представлены нашими коллегами, коллекционерами из других стран. Как жили между войнами, между кровопролитиями в эти исторические, эпохальные периоды. Будет презентована книга «Родники памяти». Она была подготовлена Постоянным комитетом России и Беларуси, авторство Александр Карлюкевич и Владимир Лиходедов. Там как раз будут презентованы сопоставления, что было во время войны – какие архитектурные объекты и что сегодня мы видим.

Где можно посетить выставку-ярмарку? Игорь Бузовский:

Если говорить предметно, то это, в первую очередь, магазины сети «Белкнига». Это Национальная библиотека, это библиотеки, которые подхватили нашу инициативу проводить на разных площадках, и делать выставку за пределами ее. Это в том числе наш поэтический автобус, который будет курсировать от станции метро «Немига», напротив «Галереи» остановка, и до непосредственно научного центра с декламацией стихов наших поэтов. Поэтому приглашаю: там будут и барды, и поэты. И бесплатный маршрут позволит добраться до выставки, с одной стороны, а с другой стороны – стать сопричастным, не посетив выставку с теми литературными произведениями, которые у нас зарождались в Республике Беларусь в 19 году.