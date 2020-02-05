Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки

Новости Беларуси. В Минске 5 февраля открывается 27-я Международная книжная выставка и престижный литературный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца недели свои новации читателям представят мастера книжного дела из 30 стран. В качестве почетного гостя выступит Россия, откуда на встречу с белорусскими читателями прибыли Яна Вагнер, Александра Маринина, Татьяна Устинова и другие именитые авторы.

Безумоўным лідэрам з’яўляецца Наталля Батракова. Аляксандр Карлюкевіч пра Мінскую міжнародную кніжную выставу-2020 і попыт на беларускую літаратуру

Приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки и симпозиума литераторов «Писатель и время» направил Президент.