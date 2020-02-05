Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки

Новости Беларуси. В Минске 5 февраля открывается 27-я Международная книжная выставка и престижный литературный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске 5 февраля открывается 27-я Международная книжная выставка и престижный литературный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До конца недели свои новации читателям представят мастера книжного дела из 30 стран. В качестве почетного гостя выступит Россия, откуда на встречу с белорусскими читателями прибыли Яна Вагнер, Александра Маринина, Татьяна Устинова и другие именитые авторы.
Безумоўным лідэрам з’яўляецца Наталля Батракова. Аляксандр Карлюкевіч пра Мінскую міжнародную кніжную выставу-2020 і попыт на беларускую літаратуру
Приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки и симпозиума литераторов «Писатель и время» направил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси отношение к книге всегда было особым, бережным, уважительным, а вопросы сохранения и эффективного развития издательской отрасли остаются в числе важных государственных приоритетов. Убежден, что выставка и далее будет содействовать пропаганде качественной литературы и культуры чтения, послужит укреплению международного гуманитарного сотрудничества.
Каждый посетитель выставки сможет попробовать себя в роли чтеца аудиокниги, познакомиться с печатными традициями разных стран и, конечно, приобрести экземпляр любимого бестселлера. Центральным же экспонентом вернисажа станут США. Своими секретами успеха поделится популярный американский писатель Дуглас Мак.
Александр Карлюкевич: переговоры шли в течение нескольких лет
В рамках минского форума запланировано около 500 мероприятий.