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Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки

05 февраля 2020 07:52
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Новости Беларуси. В Минске 5 февраля открывается 27-я Международная книжная выставка и престижный литературный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки-1

До конца недели свои новации читателям представят мастера книжного дела из 30 стран. В качестве почетного гостя выступит Россия, откуда на встречу с белорусскими читателями прибыли Яна Вагнер, Александра Маринина, Татьяна Устинова и другие именитые авторы.

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Приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки и симпозиума литераторов «Писатель и время» направил Президент.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси отношение к книге всегда было особым, бережным, уважительным, а вопросы сохранения и эффективного развития издательской отрасли остаются в числе важных государственных приоритетов. Убежден, что выставка и далее будет содействовать пропаганде качественной литературы и культуры чтения, послужит укреплению международного гуманитарного сотрудничества.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки-7

Каждый посетитель выставки сможет попробовать себя в роли чтеца аудиокниги, познакомиться с печатными традициями разных стран и, конечно, приобрести экземпляр любимого бестселлера. Центральным же экспонентом вернисажа станут США. Своими секретами успеха поделится популярный американский писатель Дуглас Мак.

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В рамках минского форума запланировано около 500 мероприятий.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки-10

# Книги # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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