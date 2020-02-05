Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию

На этом дворе не только дрова, но еще и больше 300 топоров! Например, эту бабочку использовали скандинавы, когда рубили лес. Когда одна сторона затупилась, сразу использовали другую.

Ивана Ивановича в Ивье уважают. В его дворе всегда громко. Делает новые топоры и приводит в чувства старые... Иван Кулеш, коллекционер топоров:

Топорища я делаю: клён, ясень и березу. Их раскалываю на такие составляющие и они 2-3 года у меня сохнут. А потом вот этим рубаночком строгаю и осаживаю.

А ещё вяжет березовые веники для друзей. Неделю не поработает, руки чешутся! Иван Кулеш:

Делаю: берёза, полынька, пижма. Для женских веников добавляю вишнёвый лист. 6 лет назад мастер стал собирать эксклюзив. Друзья подарили парочку старых топоров и понеслось. Хотя любовь к дереву передали ещё отец и дедушка – плотники. Иван Кулеш:

Люди мне приносят коллекционный топорик, я им даю такой, чтобы им был какой-то стимул мне принести топор, не выбрасывать в металлолом. Я когда в детстве маленький был, годика 2-3, мама мне рассказывала, я делал себе топор из щепок, пилу. У меня была ассоциация такова, что если у меня будет свой топор, я буду взрослым мужиком! На пенсии старший прапорщик не скучает. Успевает решить дела в районном совете ветеранов и радовать внуков.

Андрей Валянтукявичус, внук:

Этот топорик мне дед подарил в 6 лет. Уже рубил ветки, а ещё учусь работать.

Иван Кулеш:

Сидит с нами в парилке, парится, как настоящий мужик! Шапка, веник. И за руку здороваются с ним. У каждого инструмента – своя полочка и история. Вот этим, например, делали човны.

Такой парочкой тесали на Витебщине стены, когда строили дома. Наши предки умели «сварить кашу из топора».

Иван Кулеш:

Самый старый топорик – каменные. Самые ценные для меня. Найдены на территории нашего района, на берегу речки.

Это топор железнодорожный царских времен, называется подтёска.

Вот этим заготавливали лёд, рубили на речке, раньше холодильников не было, ледовни так называемые для хранения продуктов.

Иностранцев у Иван Ивановича немало. Здесь и голландский. После него бревна становились гладкими, как шёлк.

И даже цыганский топор, при помощи которого колдовали над украшениями.

Немало раритетов на Ивьевскую землю принесли войны. Иван Кулеш:

Копали картошечку, его нашли, мне принесли, я только очистил от грязи, от грунта. Чтоб можно было шлем-кольчугу прорубить, защитный панцирь на рыцаре.

Сапёрная лопатка австро-венгерской армии Первой мировой войны. На эти две лопатки наложили руку жена и дочка, очень удобно им этими лопатками рассаду сажать – помидоры-капусту, огурцы.

Жена, кстати, тоже волшебница. Вяжет, вышивает, а недавно увлеклась ирландским кружевом. Вместе с мужем когда-то преподавали в школе труды и черчение. 40 лет живут душа в душу... Нина Кулеш, жена:

Дом сами перестраивали. «Ты меня любишь и ты для меня делай». А я говорю наоборот: «Я тебя люблю, поэтому я для тебя делаю».