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Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию

05 февраля 2020 07:36
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На этом дворе не только дрова, но еще и больше 300 топоров! Например, эту бабочку использовали скандинавы, когда рубили лес. Когда одна сторона затупилась, сразу использовали другую.

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -1

Ивана Ивановича в Ивье уважают. В его дворе всегда громко. Делает новые топоры и приводит в чувства старые...

Иван Кулеш, коллекционер топоров:
Топорища я делаю: клён, ясень и березу. Их раскалываю на такие составляющие и они 2-3 года у меня сохнут. А потом вот этим рубаночком строгаю и осаживаю.

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -4

А ещё вяжет березовые веники для друзей. Неделю не поработает, руки чешутся!

Иван Кулеш:
Делаю: берёза, полынька, пижма. Для женских веников добавляю вишнёвый лист.

6 лет назад мастер стал собирать эксклюзив. Друзья подарили парочку старых топоров и понеслось. Хотя любовь к дереву передали ещё отец и дедушка – плотники.

Иван Кулеш:
Люди мне приносят коллекционный топорик, я им даю такой, чтобы им был какой-то стимул мне принести топор, не выбрасывать в металлолом. Я когда в детстве маленький был, годика 2-3, мама мне рассказывала, я делал себе топор из щепок, пилу. У меня была ассоциация такова, что если у меня будет свой топор, я буду взрослым мужиком!

На пенсии старший прапорщик не скучает. Успевает решить дела в районном совете ветеранов и радовать внуков.

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -7

Андрей Валянтукявичус, внук:
Этот топорик мне дед подарил в 6 лет. Уже рубил ветки, а ещё учусь работать.

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -10

Иван Кулеш:
Сидит с нами в парилке, парится, как настоящий мужик! Шапка, веник. И за руку здороваются с ним.

У каждого инструмента – своя полочка и история. Вот этим, например, делали човны.

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -13

Такой парочкой тесали на Витебщине стены, когда строили дома. Наши предки умели «сварить кашу из топора».

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -16

Иван Кулеш:
Самый старый топорик каменные. Самые ценные для меня. Найдены на территории нашего района, на берегу речки.

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -19

Это топор железнодорожный царских времен, называется подтёска.

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -22

Вот этим заготавливали лёд, рубили на речке, раньше холодильников не было, ледовни так называемые для хранения продуктов.

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -25

Иностранцев у Иван Ивановича немало. Здесь и голландский. После него бревна становились гладкими, как шёлк.

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -28

И даже цыганский топор, при помощи которого колдовали над украшениями.

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -31

Немало раритетов на Ивьевскую землю принесли войны.

Иван Кулеш:
Копали картошечку, его нашли, мне принесли, я только очистил от грязи, от грунта. Чтоб можно было шлем-кольчугу прорубить, защитный панцирь на рыцаре.

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -34

Сапёрная лопатка австро-венгерской армии Первой мировой войны. На эти две лопатки наложили руку жена и дочка, очень удобно им этими лопатками рассаду сажать помидоры-капусту, огурцы.

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -37

Жена, кстати, тоже волшебница. Вяжет, вышивает, а недавно увлеклась ирландским кружевом. Вместе с мужем когда-то преподавали в школе труды и черчение. 40 лет живут душа в душу...

Нина Кулеш, жена:
Дом сами перестраивали. «Ты меня любишь и ты для меня делай». А я говорю наоборот: «Я тебя люблю, поэтому я для тебя делаю».

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -40

Коллекционер любит проводить экскурсии в школах и выставлять своих «работяг» на выставках.

Иван Кулеш:
Вот тоже пойдёт в коллекцию тесак, лодки делать.

Иваныч мечтает, чтобы внуки продолжили дедово дело. Кто знает, может, на Ивьевщине когда-то появится уникальный музей топора...

Иван Кулеш:
Иди до дедушки, какой будущий мужчина с топором! И ты будешь с топориком!

Собрал 300 топоров, а свой первый сделал в 2-летнем возрасте. Показываем уникальную коллекцию -43

# Год малой родины # общество # Иван Кулеш # Нина Кулеш

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