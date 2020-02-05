Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? Анонс «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Визит Майкла Помпео в Минск – это реальный шаг по сближению позиций официального Минска и Вашингтона. Такое мнение высказали эксперты, обсуждая главные внешнеполитические новости страны в программе «В обстановке мира».

Грядущий обмен послами как черта под дипломатической войной и американская инициатива поставки энергоресурсов. По каким принципам Беларусь выстраивает вектор внешней политики?

Беларусь, с кем бы она ни выстраивала отношения, выстраивала и будет их выстраивать исключительно исходя из своих национальных интересов.

Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? И стоит ли опасаться за независимость Беларуси?