Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? Анонс «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Визит Майкла Помпео в Минск – это реальный шаг по сближению позиций официального Минска и Вашингтона. Такое мнение высказали эксперты, обсуждая главные внешнеполитические новости страны в программе «В обстановке мира».
Новости Беларуси. Визит Майкла Помпео в Минск – это реальный шаг по сближению позиций официального Минска и Вашингтона. Такое мнение высказали эксперты, обсуждая главные внешнеполитические новости страны в программе «В обстановке мира».
Грядущий обмен послами как черта под дипломатической войной и американская инициатива поставки энергоресурсов. По каким принципам Беларусь выстраивает вектор внешней политики?
Беларусь, с кем бы она ни выстраивала отношения, выстраивала и будет их выстраивать исключительно исходя из своих национальных интересов.
Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? И стоит ли опасаться за независимость Беларуси?
С нашей стороны диалог ведет лидер Беларуси. Мы можем быть спокойны за суверенитет и независимость нашей страны.
Разговор о самом важном для каждого из нас.
Для кожнага чалавека фундаментальнымі рэчамі з’яўляецца яго сям’я, яго дзеці, яго радзіма.
Почему женщины не хотят становиться многодетными мамами?
Женщина у нас должна и работать, и рожать, и за мужчиной ухаживать.
Как государство готово поддержать молодых родителей?
У нас есть 11 видов пособий, которыми охвачено более 500 тысяч детей.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.