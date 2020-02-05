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Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? Анонс «В обстановке мира»

05 февраля 2020 08:31
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Новости Беларуси. Визит Майкла Помпео в Минск – это реальный шаг по сближению позиций официального Минска и Вашингтона. Такое мнение высказали эксперты, обсуждая главные внешнеполитические новости страны в программе «В обстановке мира».

Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? Анонс «В обстановке мира»-1

Грядущий обмен послами как черта под дипломатической войной и американская инициатива поставки энергоресурсов. По каким принципам Беларусь выстраивает вектор внешней политики?

Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? Анонс «В обстановке мира»-4

Беларусь, с кем бы она ни выстраивала отношения, выстраивала и будет их выстраивать исключительно исходя из своих национальных интересов.

Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? И стоит ли опасаться за независимость Беларуси?

Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? Анонс «В обстановке мира»-7

С нашей стороны диалог ведет лидер Беларуси. Мы можем быть спокойны за суверенитет и независимость нашей страны.

Разговор о самом важном для каждого из нас.

Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? Анонс «В обстановке мира»-10

Для кожнага чалавека фундаментальнымі рэчамі з’яўляецца яго сям’я, яго дзеці, яго радзіма.

Почему женщины не хотят становиться многодетными мамами?

Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? Анонс «В обстановке мира»-13

Женщина у нас должна и работать, и рожать, и за мужчиной ухаживать.

Как государство готово поддержать молодых родителей?

Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? Анонс «В обстановке мира»-16

У нас есть 11 видов пособий, которыми охвачено более 500 тысяч детей.

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.

# Беларусь-США # общество # Фотофакт

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