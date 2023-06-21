Подтягивал живот на фото. Что подтолкнуло белоруса прийти в спортивную форму?

Долой стереотипы. Нужно любить и принимать себя в любом весе и теле. Именно это пропагандируют приверженцы бодипозитива. Но не все так однозначно. У этого движения есть как сторонники, так и противники. Некоторые полагают, что за таким ярким словом скрывается много проблем – оправдание собственной лени или серьезные проблемы со здоровьем. О плюсах и минусах бодипозитива поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы когда-то были очень тучным. Сколько времени вам понадобилось для того, чтобы привести себя в такую форму?

Вячеслав Захаров, сумел изменить себя:

Не сказал, чтобы очень тучным. У меня есть предрасположенность быть полным. То есть я сколько себя помню, до 14 лет я был таким очень полным. Всегда, когда я ходил в майке, такой обтягивающей одежде, торчало пузико. Я хотел как-то его скрывать, подтягивал живот на фотках. Был у меня такой достаточно затяжной период. В 14 лет я решил взяться за себя, то есть бегал с утра натощак. Много сбросил, потом начал набирать мышечную массу. На данный момент я жму 100 килограммов от груди несколько повторений, имею окружность бицепса 38 сантиметров. Алеся Лакина:

Сколько времени вы приводили себя в форму? Вячеслав Захаров:

Полтора года суммарно. Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Вячеслав, когда ты занялся своим телом, своей формой, были какие-то сложности – пришлось отказаться от сладкой газировки?