Подтягивал живот на фото. Что подтолкнуло белоруса прийти в спортивную форму?
Долой стереотипы. Нужно любить и принимать себя в любом весе и теле. Именно это пропагандируют приверженцы бодипозитива. Но не все так однозначно. У этого движения есть как сторонники, так и противники. Некоторые полагают, что за таким ярким словом скрывается много проблем – оправдание собственной лени или серьезные проблемы со здоровьем. О плюсах и минусах бодипозитива поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы когда-то были очень тучным. Сколько времени вам понадобилось для того, чтобы привести себя в такую форму?
Вячеслав Захаров, сумел изменить себя:
Не сказал, чтобы очень тучным. У меня есть предрасположенность быть полным. То есть я сколько себя помню, до 14 лет я был таким очень полным. Всегда, когда я ходил в майке, такой обтягивающей одежде, торчало пузико. Я хотел как-то его скрывать, подтягивал живот на фотках. Был у меня такой достаточно затяжной период. В 14 лет я решил взяться за себя, то есть бегал с утра натощак. Много сбросил, потом начал набирать мышечную массу. На данный момент я жму 100 килограммов от груди несколько повторений, имею окружность бицепса 38 сантиметров.
Алеся Лакина:
Сколько времени вы приводили себя в форму?
Вячеслав Захаров:
Полтора года суммарно.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Вячеслав, когда ты занялся своим телом, своей формой, были какие-то сложности – пришлось отказаться от сладкой газировки?
Вячеслав Захаров:
Конечно. Как иначе видеть результат? Если человек хочет получить серьезный результат, ему нужно серьезно работать над собой. Иначе этот результат не придет. Нужно идти на определенные жертвы и получать определенный результат, то есть это вещи взаимокоррелирующие.
Алеся Лакина:
Почему решил вообще сбрасывать? Победил как-то брат в армрестлинг? Может, какие-то были проблемы в общении с девочками, одноклассниками?
Вячеслав Захаров:
Да, было такое. То есть я хотел привлекать к себе больше внимания со стороны прекрасного пола.
Алеся Лакина:
Мне кажется, на эти жертвы идут мужчины ради женщин.
Сергей Парчевский:
Это хороший стимул для мужчин.
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