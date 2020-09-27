Прятались от ОМОНа на Комаровском рынке. Как в Минске прошёл очередной женский марш

Новости Беларуси. Порядком поднадоевшие минчанам женские марши тем не менее стали эдаким явлением в политической жизни страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем с весьма интересной стороны.

Игорь Позняк, СТВ:

Раньше фото для Instagram делали, выбирая локацию у пруда, например, или на фоне красивых домов. Сейчас достаточно выйти в центр Минска в субботу, попасть в объектив милиции, сделать несколько фоточек – об этом заранее попросим верных подружек – и, пожалуйста: хайпа на неделю. Ровно до следующей субботы, когда новые героини попадут на передовицы альтернативных СМИ. Непременно с сигаретой в руках. Западные тренды последних лет – они такие, да... Мои коллеги-девушки не могли пройти мимо такого яркого выхода в свет и также присоединились к протестующим. Без сигареты в руках, правда, но с желанием узнать – а против чего, собственно, протесты? Или все же дело в красивых локациях и не менее красивых фото в Instagram потом?

26 сентября число участниц уже было не таким завораживающим умы редакторов новостных лент альтернативных СМИ. Не 100 и даже не 10 тысяч. Сотни красивых – тут без вопросов, белоруски реально красивы.

Как обычно, девушки и женщины не просто так выходили на улицы столицы. Инструкции, куда идти, когда идти, опубликовали лишь за 15 минут до начала акции. Координация очевидно хромала. Правда, белорускам польские идеологи предложили новую фишку: при появлении ОМОНа или милиции, не стесняясь, прятаться между рядами на Комаровском рынке. Реакцию на это продавцов представить несложно. Если смелые и хотите протестов, протестуйте честно. Пусть даже под страхом задержания. Если прячетесь, то чего-то или кого-то боитесь? И как тогда права свои отстаивать собираетесь? В общем, странная революция сознания, о чем девушкам и женщинам подсказали продавцы и посетители.

– Зачем их в тамбур закрывать? Они весь день открыты.

– Вы их поддерживаете?

– Кого их?

– Вот эту массу, которая двигается по улицам.

– Нет.

После беготни по Комаровке девушки никак не могли собраться. Пришлось бесцельно бродить туда-обратно вдоль проспекта. И все бы ничего, если бы не одно «но». В какой-то момент особо ретивые дамы явно с подсказки польских бравых парней, коим сам черт не страшен за монитором в Варшаве, призвали белорусок блокировать движение авто. Зачем? Для чего это нужно? И кому это нужно? И что это даст в сухом остатке? Девушкам не разъясняли. Умолчали и о реальной уголовной ответственности за такое своенравие.

Я вам еще раз говорю: почитайте статью в Кодексе административного правонарушения, статья 23.34, вы все поймете. Хорошо?