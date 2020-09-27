«Беспредел и беспорядок уже пора заканчивать». Что говорят участники автопробега «За Беларусь!»

Новости Беларуси. Десятки автомобилей и сотни людей. Масштабный автопробег «За Беларусь!» в очередной раз ровно в полдень стартовал 27 сентября из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ходу движения к марафону мог присоединиться абсолютно каждый желающий и таким образом выразить свою гражданскую позицию.

У нас красивая страна, у нас чудесная, чистая, стабильная Беларусь. Мы не должны ее потерять. Наша страна развивается с каждым годом, развиваемся вместе с ней и мы. И некоторые люди этого не ценят, но мы должны сберечь то, что мы сейчас имеем. Любимую не отдадим.

Беспредел и беспорядок уже пора заканчивать. Мы за мир, потому что мы мирные белорусы, мы мирные люди. И очень хочется, чтобы наши дети росли в свободной, любящей, доброй стране.

Ребята, которые приезжают на пробеги, это более зрелый возраст, это люди, которые уже нашли себя в жизни. Кто-то где-то работает, кто-то имеет свой бизнес, то есть люди, которые уже думают головой, а не Telegram-каналами.

Колонна машин с государственными флагами проехала по Минской кольцевой и проследовала к историко-культурному комплексу «Линия Сталина». Здесь для участников патриотической акции организовали экскурсию.