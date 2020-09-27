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«Беспредел и беспорядок уже пора заканчивать». Что говорят участники автопробега «За Беларусь!»

27 сентября 2020 14:56
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Новости Беларуси. Десятки автомобилей и сотни людей. Масштабный автопробег «За Беларусь!» в очередной раз ровно в полдень стартовал 27 сентября из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беспредел и беспорядок уже пора заканчивать». Что говорят участники автопробега «За Беларусь!»-1

Его участники проехали почти 40 километров.

По ходу движения к марафону мог присоединиться абсолютно каждый желающий и таким образом выразить свою гражданскую позицию.

«Беспредел и беспорядок уже пора заканчивать». Что говорят участники автопробега «За Беларусь!»-4

У нас красивая страна, у нас чудесная, чистая, стабильная Беларусь. Мы не должны ее потерять. Наша страна развивается с каждым годом, развиваемся вместе с ней и мы. И некоторые люди этого не ценят, но мы должны сберечь то, что мы сейчас имеем. Любимую не отдадим.

«Беспредел и беспорядок уже пора заканчивать». Что говорят участники автопробега «За Беларусь!»-7

Беспредел и беспорядок уже пора заканчивать. Мы за мир, потому что мы мирные белорусы, мы мирные люди. И очень хочется, чтобы наши дети росли в свободной, любящей, доброй стране.

«Беспредел и беспорядок уже пора заканчивать». Что говорят участники автопробега «За Беларусь!»-10

Ребята, которые приезжают на пробеги, это более зрелый возраст, это люди, которые уже нашли себя в жизни. Кто-то где-то работает, кто-то имеет свой бизнес, то есть люди, которые уже думают головой, а не Telegram-каналами.

Колонна машин с государственными флагами проехала по Минской кольцевой и проследовала к историко-культурному комплексу «Линия Сталина». Здесь для участников патриотической акции организовали экскурсию.

«Беспредел и беспорядок уже пора заканчивать». Что говорят участники автопробега «За Беларусь!»-13

Музей под открытым небом иллюстрирует современному поколению грандиозную систему оборонительных укреплений. Там собрано и немало примеров патриотизма. Особый интерес вызывает техника, которая помогала в противостоянии немецко-фашистским захватчикам.

# Государственная социальная политика # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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