«Мне интересно, я вижу, как эта машина работает с другой стороны». Министр информации рассказал о работе и отдыхе

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: Изменения кардинальные. Вынужден вставать немножко пораньше, потому что стараюсь пораньше приехать на работу, чтобы со свежей головой почитать почту, которая накапливается на протяжении предыдущего дня, особенно вечера. Большое количество документов, каких-то статей по существованию отраслей, похожих на нашу, в других государствах. Когда голова свежая, когда тебя никто не тревожит звонками или какими-то другими срочными вопросами, есть возможность посидеть со всем этим ознакомиться, подписать документы. Это самое малое, что изменилось из того, что я могу сказать по утреннему своему делопроизводству.

Профессиональный радийщик, телевизионщик, руководитель медиахолдинга. Это управленец, но все равно профессия творческая. Есть ли тоска по работе на телевидении и радио?

Владимир Перцов:

Я недалеко ушел от телевидения и радио. В целом сфера та же, просто практически уже к реализации каких-то творческих, информационных проектов имею в меньшей степени отношение. Конечно, тоскую по этому, потому что ко многим проектам я был лично причастен либо как продюсер, либо сам выступал на каких-то телепроектах в качестве ведущего или эксперта. Если это уже столько много лет было в твоей судьбе, то от этого отвыкнуть просто за один момент невозможно.

Но мне интересно, я вижу, как эта машина работает с другой стороны, как генерируются управленческие решения в отрасли. И по ту сторону я видел, как это исполняется и на что это влияет. Здесь приходится смотреть, что нужно сделать для того, чтобы вся индустрия развивалась эффективнее, чтобы мы отвечали тем вызовам, которые нам современные технологии, трансформации диктуют, и наши коллеги-оппоненты подталкивают и много других факторов, по которым надо всегда держать нос по ветру. Но в целом иногда тоскую, что с этим делать, пока не знаю.

На чем вы делаете сейчас акцент в своей работе?

Владимир Перцов:

Я еще только месяц, хотя времени на раскачку нет, нужно в оперативном порядке и вникать, и проводить ревизию всего того, за что отвечает Министерство информации, и по ходу пытаться организовать, ликвидировать те пробелы, где мы немножко отстаем, в том числе от наших коллег на Западе и на Востоке. Адекватно реагировать на те вызовы современной информационной индустрии, на эту трансформацию, переход в диджитал, где мы тоже немного отстали. Не только трансформировать отрасль, но и регулировать все новые медиа, все, что выросло из гражданской журналистики, где порядочными и непорядочными методами влияют на настройку общественного мнения, на функционирование информационной среды в целом. Этим я в основном сейчас и занимаюсь.

Как выглядит отдых министра?

Владимир Перцов:

Отдых – это в выходной выбраться с семьей. Становится теплее, есть возможность выкатить велосипеды и где-то покататься. Благо, в Минске есть огромное количество велодорожек, есть инфраструктура. Можно выехать и в парк. Этим я и собираюсь заниматься в весенний и летний период, поскольку отпуска в ближайшее время не видать. Поэтому вот те короткие промежутки времени, в основном это по воскресеньям, кроме того, чтобы решать какие-то домашние дела, практикую такой отдых.

Хотелось бы попутешествовать больше по стране, потому что по предыдущей работе я путешествовал в основном за пределы. В нашей Беларуси есть много замечательных мест. У нас очень сильно подрос сервис, в том числе и в глубинке.