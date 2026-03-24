В жилом доме Гродненского района произошла вспышка газовоздушной смеси

Другие оперативные ведомства также непрерывно несут службу. Спасатели МЧС 24 марта устраняли последствия инцидента в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В четырехквартирном двухэтажном жилом доме в деревне Казимировка произошла вспышка газовоздушной смеси.
Из-за этого обрушились плиты перекрытия и стены в квартире на втором этаже. Возник пожар. Травмирован мужчина, его госпитализировали. В момент происшествия в одной из квартир находилась 12-летняя девочка. Она не пострадала. По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси на место инцидента выезжал замминистра Анатолий Долголевец. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Денис Макаревич, старший помощник начальника центра оперативного управления Гродненского городского отдела МЧС:
Работы подразделения осложнялись возможностью повторного обрушения строительных конструкций, а также высокой температурой и плотным задымлением внутри жилых квартир. Было привлечено 4 единицы техники подразделения МЧС.
Сегодня же прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Гродненском райисполкоме. В центре внимания были вопросы временного размещения населения, обеспечение отключения газо- и электроснабжения, а также ограничения доступа посторонних лиц к месту инцидента.