В жилом доме Гродненского района произошла вспышка газовоздушной смеси

Другие оперативные ведомства также непрерывно несут службу. Спасатели МЧС 24 марта устраняли последствия инцидента в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В четырехквартирном двухэтажном жилом доме в деревне Казимировка произошла вспышка газовоздушной смеси.

Из-за этого обрушились плиты перекрытия и стены в квартире на втором этаже. Возник пожар. Травмирован мужчина, его госпитализировали. В момент происшествия в одной из квартир находилась 12-летняя девочка. Она не пострадала. По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси на место инцидента выезжал замминистра Анатолий Долголевец. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.