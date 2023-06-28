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«Подразумевает безопасность». Секретарь БРСМ назвал плюс общей школьной формы для детей

28 июня 2023 17:45
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Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

«Подразумевает безопасность». Секретарь БРСМ назвал плюс общей школьной формы для детей-1

Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
В школу дети ходят для получения знаний. Форма подразумевает безопасность. Ведь не просто так спортсмены носят форму. Им это удобно, они не травмируются. Не просто так на предприятиях работают в форме. Они ограждены от каких-то травм. То же самое для детей. Если они будут ходить в форме, она уже безопасна. Уже продумали, чтобы дети не получили травмы, чтобы они не получили увечий. И это самое главное.

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# БРСМ # общество # Владимир Гутник # Фотофакт

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