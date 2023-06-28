«Подразумевает безопасность». Секретарь БРСМ назвал плюс общей школьной формы для детей

Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

В школу дети ходят для получения знаний. Форма подразумевает безопасность. Ведь не просто так спортсмены носят форму. Им это удобно, они не травмируются. Не просто так на предприятиях работают в форме. Они ограждены от каких-то травм. То же самое для детей. Если они будут ходить в форме, она уже безопасна. Уже продумали, чтобы дети не получили травмы, чтобы они не получили увечий. И это самое главное.

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