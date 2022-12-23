«Как Новый год встретишь, так его и проведёшь». Так ли это? Мнение астролога

До Нового года осталась всего неделя. Еще столько всего надо успеть – купить подарки и поставить елочку. В общем, дел невпроворот. О том, как украсить квартиру, составить праздничное меню и какой наряд выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы верите в эту примету: как Новый год встретишь, так его и проведешь? Анжелика, вы как астролог скажите.
В тренде естественность и натуральность. Чем украсить квартиру к Новому году – подробнее здесь.
Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:
Не только как Новый год встретишь, так и проведешь. В нашей жизни очень много есть каких-то моментов, которые как встретишь, так и проведешь. В первую очередь это наш день рождения. Новый год – замечательный праздник, но не всегда суеверия, которые мы в себе несем и которым поддаемся, имеют действительно под собой некую фундаментальную основу. В любом случае это счастливый, радостный праздник, поэтому поддаваться и самому создавать оптимистично радостное настроение необходимо. Да, конечно, как встретишь, так и проведешь – согласна.
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