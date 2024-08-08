«Подняться на Эверест стоит 100 000 долларов». Поговорили с профессиональными альпинистами о любви к горам

Александр Меженный, ведущий: С чего начинается любовь к восхождениям? Бытует мнение, что боятся высоты и берут на себя обязательства, чтобы этот страх преодолеть, именно для этого в горы лезут?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктор Лутов, мастер спорта по альпинизму международного класса, и Сергей Мартинков, альпинист.

8 августа отмечается Международный день альпинизма. Почему же высота так манит людей?

Сергей Мартинков, альпинист:

Организм горы и высоту переносит по-разному. Тут не зависит от того, кто ты, как физически развит. Тут все в голове. Меня отец в 7 лет отвез в горы на Эльбрус, я пешком дошел до «Приюта 11», это 4 050 метров. С тех пор и прошло.

Александра Каштанова, ведущая:

Что самое важное в горах?

Сергей Мартинков:

В горах важно все: и подготовка, и снаряжение, и плечо товарища. Другу ты должен доверять как себе.