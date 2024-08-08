Жара до +29 ожидается в Беларуси 8 августа

Сегодня, 8 августа, на большой части страны погода без дождей под влиянием высокого атмосферного давления. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Только на востоке возможны кратковременные дожди и грозы ночью. Температуры воздуха составят +10...+16°C ночью и +23...+29°C днем.

Но уже 9 августа из Западной Европы придут атмосферные фронты, что вызовет осадки и местами грозы. Температура составит +10...+17°C ночью и +21...+28°C днем.