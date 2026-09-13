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Новости по тегу #Альпинизм

В горах Кыргызстана возобновили поиски последнего альпиниста из пропавшей группы
13 сентября 2026 13:44

В горах Кыргызстана возобновили поиски последнего альпиниста из пропавшей группы

Со склона Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его 11-летнего сына
20 июля 2026 10:48

Со склона Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его 11-летнего сына

Белорусские альпинисты планируют выступать на ОИ-2028! Как спортсменов поддерживает государство?
31 мая 2026 18:38

Белорусские альпинисты планируют выступать на ОИ-2028! Как спортсменов поддерживает государство?

«Гор нет, а альпинизм – есть». Эксперты рассказали, как развивается этот вид спорта в Беларуси
08 августа 2025 09:18

«Гор нет, а альпинизм – есть». Эксперты рассказали, как развивается этот вид спорта в Беларуси

Белорусские альпинисты поздравили Лукашенко с победой на выборах с высочайшего вулкана планеты
08 февраля 2025 18:04

Белорусские альпинисты поздравили Лукашенко с победой на выборах с высочайшего вулкана планеты

В Италии из-за непогоды прекратили поиски пропавших 22 декабря альпинистов
27 декабря 2024 07:01

В Италии из-за непогоды прекратили поиски пропавших 22 декабря альпинистов

«Подняться на Эверест стоит 100 000 долларов». Поговорили с профессиональными альпинистами о любви к горам
08 августа 2024 09:11

«Подняться на Эверест стоит 100 000 долларов». Поговорили с профессиональными альпинистами о любви к горам

На гору Эльбрус поднят флаг телекомпании «Столичное телевидение»
11 июня 2024 10:34

На гору Эльбрус поднят флаг телекомпании «Столичное телевидение»

С чего начать восхождение в горы и во сколько это обойдётся – рассказали альпинисты
16 декабря 2023 14:47

С чего начать восхождение в горы и во сколько это обойдётся – рассказали альпинисты

В горах Индии из-за мощного снегопада погибли 11 человек
23 октября 2021 11:59

В горах Индии из-за мощного снегопада погибли 11 человек

Группа альпинистов состояла из любителей. Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус в России
24 сентября 2021 09:26

Группа альпинистов состояла из любителей. Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус в России

«Сегодня я утепление делаю, завтра – поздравляю в костюме Деда Мороза или Карлсона». Как работает промышленный альпинист
09 сентября 2020 09:26

«Сегодня я утепление делаю, завтра – поздравляю в костюме Деда Мороза или Карлсона». Как работает промышленный альпинист