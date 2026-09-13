Новости по тегу #Альпинизм

Ранее уже смогли эвакуировать тела двух других членов команды.
Мужчину и его 11-летний сын сорвались во время восхождения на восточную вершину Эльбруса.
«Мы получаем огромную помощь от Национального олимпийского комитета, личное внимание Виктора Александровича Лукашенко».
«Основа развития альпинизма, конечно же, – это спортивное скалолазание. Вид спорта, которым можно заниматься в любое время года, в любую погоду».
«От нашей семьи, от Белорусской федерации альпинизма – с победой!»
Спасатели сами оказались в плену.
11 октября 2026 14:56
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