Поднимаем с колясок до 12 детей в год. Новое оборудование появилось в республиканском реабилитационном центре
В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов ежегодно проходит модернизация оборудования. Современные технологии помогают ускорить процесс реабилитации, так как каждый ребенок быстрее достигает поставленных целей. Новые тренажеры и инновационные устройства разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей детей.
Ольга Рыжикова, заместитель директора по медико-социальной реабилитации Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:
И этот год не стал исключением. В этом году у нас появилось оборудование Rtorrent M. Это мобильный подвес, который мы приобрели благодаря поддержке нашего Министерства и нашим спонсорам. Данное оборудование относится к нейрореабилитационным. Этот подвес позволяет зафиксировать ребенка, подобрать ему индивидуальные параметры в соответствии с его ростом, весом.
Специальный аппарат помогает детям делать первые шаги. Сначала ребенок работает с инструктором, а после отрабатывает навыки самостоятельно.
Ольга Рыжикова:
У нас есть положительная динамика, и ежегодно мы поднимаем с колясок до 12 детей. Мы имеем хорошую статистику по детям, которые начали ходить самостоятельно.
Подробности в видео.