Поднимаем с колясок до 12 детей в год. Новое оборудование появилось в республиканском реабилитационном центре

В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов ежегодно проходит модернизация оборудования. Современные технологии помогают ускорить процесс реабилитации, так как каждый ребенок быстрее достигает поставленных целей. Новые тренажеры и инновационные устройства разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей детей.

Ольга Рыжикова, заместитель директора по медико-социальной реабилитации Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

И этот год не стал исключением. В этом году у нас появилось оборудование Rtorrent M. Это мобильный подвес, который мы приобрели благодаря поддержке нашего Министерства и нашим спонсорам. Данное оборудование относится к нейрореабилитационным. Этот подвес позволяет зафиксировать ребенка, подобрать ему индивидуальные параметры в соответствии с его ростом, весом.