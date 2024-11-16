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Поднимаем с колясок до 12 детей в год. Новое оборудование появилось в республиканском реабилитационном центре

16 ноября 2024 09:53
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В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов ежегодно проходит модернизация оборудования. Современные технологии помогают ускорить процесс реабилитации, так как каждый ребенок быстрее достигает поставленных целей. Новые тренажеры и инновационные устройства разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей детей.

Поднимаем с колясок до 12 детей в год. Новое оборудование появилось в республиканском реабилитационном центре -2

Ольга Рыжикова, заместитель директора по медико-социальной реабилитации Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:
И этот год не стал исключением. В этом году у нас появилось оборудование Rtorrent M. Это мобильный подвес, который мы приобрели благодаря поддержке нашего Министерства и нашим спонсорам. Данное оборудование относится к нейрореабилитационным. Этот подвес позволяет зафиксировать ребенка, подобрать ему индивидуальные параметры в соответствии с его ростом, весом.

Поднимаем с колясок до 12 детей в год. Новое оборудование появилось в республиканском реабилитационном центре -4

Специальный аппарат помогает детям делать первые шаги. Сначала ребенок работает с инструктором, а после отрабатывает навыки самостоятельно.

Ольга Рыжикова:
У нас есть положительная динамика, и ежегодно мы поднимаем с колясок до 12 детей. Мы имеем хорошую статистику по детям, которые начали ходить самостоятельно.

Подробности в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Медицина # Валерия Яскевич # Учреждения здравоохранения

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