Лукашенко на «Дожинках» в Климовичах: сильные регионы – это сильная страна

Лукашенко отметил, что у человека вместе с зарплатой должна расти мотивация и квалификация. А тема развития регионов должна красной нитью проходить через всю предстоящую пятилетку.

Задача номер один – не допускать оттока экономически активного населения из регионов. Сделать это можно только через новые производства и серьезное улучшение качества жизни людей. Людям нужно дать работу. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 16 ноября, на торжественной церемонии чествования аграриев во время областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Климовичах, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент страны также подчеркнул, что государство всегда подставляло и будет подставлять плечо настоящим труженикам. Он напомнил, что с 2015 года в Беларуси работает программа развития юго-восточного региона Могилевской области. В неё вложено уже порядка двух миллиардов белорусских рублей. И на эти средства сделано немало.

«Программа будет продолжена, но в обновленном виде. Она станет стратегической и будет содержать не только преференции, без которых не обойтись. Необходимо обозначить конкретные новые проекты, прежде всего в сфере промышленности. Основная же задача - дальнейшее сокращение дифференциации в социально-экономическом развитии территорий. Сильные регионы - это сильная страна!» – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание, что завершать программу «Один район — один проект» категорически нельзя. За 2 года уже реализовано 47 проектов, создано более 4,5 тысяч рабочих мест (из них только на Могилевщине – свыше тысячи).

В то же время, по мнению Александра Лукашенко, это программа реализовывается не в полную силу, как планировалось. Часть проектов – текущая, плановая модернизация предприятий, которая в любом случае была бы осуществлена.