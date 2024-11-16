Ни в коем случае не экономьте на зимней резине! Полезные советы по замене автошин

Алина Трус, корреспондент:

К зиме автолюбители готовятся основательно. Важно сменить летние шины на зимний комплект до 1 декабря. Из-за переменчивой погоды приходится это делать и гораздо раньше, ведь безопасность на дороге превыше всего. Именно поэтому с самого утра шиномонтажи переполнены. Желающих переобуть свой транспорт много.

Владимир Здрок, автослесарь:

Надо смотреть по погоде. Если температура падает ближе к нулю, то, соответственно, лучше переобуться заранее. Потому что бывает такое, что вроде днем ездишь – сухенький асфальт, все хорошо. Где-то рано утром встал человек, поехал на работу, по делам. И, соответственно, где-то в низине прихватило. Наледь появляется легкая. И может спокойно машину занести.