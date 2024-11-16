Ни в коем случае не экономьте на зимней резине! Полезные советы по замене автошин
Алина Трус, корреспондент:
К зиме автолюбители готовятся основательно. Важно сменить летние шины на зимний комплект до 1 декабря. Из-за переменчивой погоды приходится это делать и гораздо раньше, ведь безопасность на дороге превыше всего.
Именно поэтому с самого утра шиномонтажи переполнены. Желающих переобуть свой транспорт много.
Владимир Здрок, автослесарь:
Надо смотреть по погоде. Если температура падает ближе к нулю, то, соответственно, лучше переобуться заранее. Потому что бывает такое, что вроде днем ездишь – сухенький асфальт, все хорошо. Где-то рано утром встал человек, поехал на работу, по делам. И, соответственно, где-то в низине прихватило. Наледь появляется легкая. И может спокойно машину занести.
Покупка зимних шин может избавить водителя от лишних проблем на несколько лет. Средний предел пробега резины для авто составляет 60 тысяч километров. Это примерно четыре сезона активных поездок. Но важно подобрать качественный комплект.
Владимир Здрок:
На зимней шине ни в коем случае экономить нельзя, потому что зима – это зима, она ошибок не прощает. Выбирать зимнюю резину надо по условиям, на которых человек чаще всего ездит. Если где-то надо выехать за город, приходится месить, как говорят, кашу, то есть это снег, сугробы, то, соответственно, это направленная резина, елочка в простонародье. Для трассы лучше, конечно, ассиметрика. Она лучше держит дорогу.
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