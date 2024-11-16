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Как всегда оставаться в хорошем расположении духа? Провели опрос среди минчан

16 ноября 2024 08:57
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Алина Трус, корреспондент:
Новое утро непременно начинаем с улыбки и прогулки по Минску. Давайте узнаем у жителей столицы, как всегда оставаться в хорошем расположении духа.

Как всегда оставаться в хорошем расположении духа? Провели опрос среди минчан-2

Заниматься любимым делом – вот и все.
– У вас есть любимое дело?
– Да. Спорт.

Как всегда оставаться в хорошем расположении духа? Провели опрос среди минчан-4

Мое хорошее настроение начинается с хорошей музыки утром.

Как всегда оставаться в хорошем расположении духа? Провели опрос среди минчан-6

Ни на кого не обижаться.

Подробности в видео.

# Опрос # Алина Трус

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