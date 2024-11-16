Как всегда оставаться в хорошем расположении духа? Провели опрос среди минчан

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро непременно начинаем с улыбки и прогулки по Минску. Давайте узнаем у жителей столицы, как всегда оставаться в хорошем расположении духа.
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро непременно начинаем с улыбки и прогулки по Минску. Давайте узнаем у жителей столицы, как всегда оставаться в хорошем расположении духа.
– Заниматься любимым делом – вот и все.
– У вас есть любимое дело?
– Да. Спорт.
Мое хорошее настроение начинается с хорошей музыки утром.
Ни на кого не обижаться.
Подробности в видео.