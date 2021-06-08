Подготовка к Олимпиаде и дела в спортивной отрасли. О чём говорил Александр Лукашенко с главой НОК?

Новости Беларуси. 8 июня Президент провел встречу с главой Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 8 июня Президент провел встречу с главой Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь шла о положении дел в спортивной отрасли и подготовке к предстоящей летней Олимпиаде в Токио. В ближайшее время предстоит определиться с составом нашей национальной команды на эти соревнования. Обсуждали также работу комитета в области популяризации спорта. Кроме того, Президента интересовали проекты в различных сферах, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания президентом НОК. Как отметил глава государства, все они должны оставаться на контроле вплоть до завершения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наблюдаю за мероприятиями, которые вы там проводите с местными органами власти. Вроде неплохо получается. Особенно в Орше. Людей, говорят, очень много присутствует на них. Надо продолжать это. Следующим Кобрин будет?
Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета:
Да.
Александр Лукашенко:
Надо в этих городах, которые мы всегда обделяли вниманием, уважить людей и провести мероприятия. Затем будем смотреть на мероприятия другого плана.