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Подготовка к Олимпиаде и дела в спортивной отрасли. О чём говорил Александр Лукашенко с главой НОК?

08 июня 2021 11:34
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Новости Беларуси. 8 июня Президент провел встречу с главой Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка к Олимпиаде и дела в спортивной отрасли. О чём говорил Александр Лукашенко с главой НОК?-1

Речь шла о положении дел в спортивной отрасли и подготовке к предстоящей летней Олимпиаде в Токио. В ближайшее время предстоит определиться с составом нашей национальной команды на эти соревнования. Обсуждали также работу комитета в области популяризации спорта. Кроме того, Президента интересовали проекты в различных сферах, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания президентом НОК. Как отметил глава государства, все они должны оставаться на контроле вплоть до завершения.

Подготовка к Олимпиаде и дела в спортивной отрасли. О чём говорил Александр Лукашенко с главой НОК?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наблюдаю за мероприятиями, которые вы там проводите с местными органами власти. Вроде неплохо получается. Особенно в Орше. Людей, говорят, очень много присутствует на них. Надо продолжать это. Следующим Кобрин будет?

Подготовка к Олимпиаде и дела в спортивной отрасли. О чём говорил Александр Лукашенко с главой НОК?-7

Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета:
Да.

Александр Лукашенко:
Надо в этих городах, которые мы всегда обделяли вниманием, уважить людей и провести мероприятия. Затем будем смотреть на мероприятия другого плана.

# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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