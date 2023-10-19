Какие самые распространённые причины возникновения пожаров? Ответил официальный представитель МЧС

Осень и зима, как бы парадоксально ни звучало, сезон пожаров. Дело в том, что из-за холода на улице люди вынуждены пользоваться обогревателями и больше времени проводить дома.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

Почти 70% пожаров с гибелью людей приходится на период октябрь-март. Исходя из анализа всех произошедших пожаров за последние 10 лет, мы видим конкретные причины возникновения этих пожаров. Более 40 % – по причине неосторожного обращения с огнем (курение в состоянии алкогольного опьянения). И еще 20 % пожаров случаются из-за неправильного использования обогревателей. Например, когда на них навешивают вещи, подключают к и так перегруженным удлинителям, пользуются дольше, чем указано в инструкции. Кроме того, еще одна частая причина возникновения пожаров – печи в загородных домах и на дачах.

Наталья Наумова, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Все печи должны быть отремонтированы и тщательно проверены. Помните, что запрещается топить неисправные печи, разжигать их при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сушить и складировать на печах топливо, одежду и другие горючие вещества, материалы. Не топите печи с открытыми дверцами. Также недопустимо оставлять малолетних детей без присмотра.

Понимая все риски, МЧС ежегодно проводит мероприятия по предупреждению пожаров. Это и информирование граждан, и посещение многодетных семей, одиноких людей и инвалидов. Там специалисты проверяют исправность отопительных систем, электрических сетей и корректность работы автономного пожарного извещателя. Его, к слову, рекомендуется установить каждому.