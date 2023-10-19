Без ссор, обид и претензий. Как родителю наладить контакт с ребёнком?

Если ребенок подолгу зависает в гаджетах, это должно насторожить родители. Возможно, ему просто интереснее в виртуальном мире, чем в реальном. А быть может, проблема куда серьезнее, и ребенку есть что скрывать. В любом случае, родители должны держать руку на пульсе, выстраивать с детьми доверительные отношения. Тем более, что это важно сделать тогда, когда ребенок проходит такой сложный период, как переходный возраст. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Денис Северов, психолог. Ольга Бурлакова, ведущая:

Сколько бывает переходных этапов у детей и в каком возрасте?

Денис Северов, психолог:

Вы знаете, психология называет переходным этапом чуть ли не каждый год. Кризис одного года, двух, трех, пяти лет. Но если мы говорим про подростковой возраст, когда возникают, наверное, самые яркие, самые сложные координационные моменты воспитания, как родители и детей, то это обычно с 13-14 до 16 лет. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Всегда возникает вопрос, как этот бунтарский возраст родителям пережить, потому что здесь важно, скажем так, не перегнуть палку, с одной стороны, оставить доверительное отношение с ребенком, с другой стороны, свой авторитет, как-то показать все-таки? Денис Северов:

Если мы хорошо как родители понимаем, что в этот момент они хотят отстоять, как они хотят выделиться, насколько они ярко, открыто хотят заявить о себе всему миру или отстраниться от родителей, тогда мы понимаем и не эмоционально начинаем реагировать, как подавление, ругань, через какие-то обиды, а мы как будто бы их мягко берем за руку и ведем уже в этот взрослый мир. Принцип айкидо, когда мы как будто бы подстраиваемся к человеку, говорим, что я с тобой полностью согласен, действительно это применимо и к тому, что мы присоединяемся к нашему сыну либо дочке. Начинаем говорить не в рамках конфликта, потому что вот это бунтарство – это же всегда противостояние, есть всегда какой-то конфликт, подросток хочет проявиться. А мы как будто бы мешаем, но если мы как будто психологически присоединяемся к нему, то воюем не друг с другом, а с какой-то проблемой, с какой-то задачей, которую мы можем решить вместе. Юрий Царев, ведущий:

Где грань, когда родители должны перестать потворствовать? Что должно насторожить?

Денис Северов:

Самыми сильными, яркими, тревожными звоночками является то, что вы потеряли контакт со своим сыном, со своей дочкой. Пока вы не восстановите эту связь, вы не станете для этого человека авторитетом. Влиять мы можем, конечно, через агрессию, через гнев, но как вы правильно говорите, Юрий, что действительно можно сломать своего ребенка, и весь этот гнев, весь этот негатив, который вы наваливаете на него, он также будет потом разгребать с такими специалистами, как я. И я всегда за то, чтобы не навредить, что пускай проводятся профилактические меры. Пускай родители читают и понимают не на своем собственном примере, а, например, как оно может быть, читают книги, получают информацию, применяют ее в воспитании своих детей. И самый главный момент, который уже действительно должен как-то вызвать напряжение, это когда ребенок закрывается. Когда он говорит дежурную фразу, у меня все нормально, и все, отвалите от меня, предки ничего не понимают. Все это проходят, но крайняя степень, когда вы полностью перестаете чувствовать своего ребенка. Ольга Бурлакова:

Мы очень хорошо все понимаем эту фразу, наладить отношения с ребенком, сократить дистанцию, быть другом для него и все такое, но как с практической точки зрения это сделать?