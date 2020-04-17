Поддержка предприятий, организация учёбы в школах, зарплаты врачей. О чём говорил Президент, посещая стеклозавод «Неман»
Новости Беларуси. 17 апреля Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Лидский район. Он побывал на стеклозаводе «Неман», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Темы на предприятии затронули самые разные.
Так, Президент пообещал поддержку предприятиям на местах. Глава государства рассказал, что на следующей неделе планируется обсудить экономические меры и механизмы. Президент убежден, сейчас надо нацелить государственную помощь в первую очередь на крупные предприятия. При этом важно сохранить рабочие места для людей.
Что же касается финансовой поддержки субъектов хозяйствования в регионах, то из республиканского бюджета средства направят в области. Губернаторы на местах распределят их между предприятиями и организациями, которые в этом особо нуждаются.
«Деньги отдадим вам, а вы смотрите, кому помочь». Александр Лукашенко о финансовой поддержке предприятий на местах
По сложившейся традиции, глава государства завершил визит на предприятии общением с сотрудниками. Помимо локальных вопросов, обсуждали и глобальные. Большинство, конечно, так или иначе касались эпидемиологической ситуации. В 2020 году именно она влияет на жизненный уклад.
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У многих работников предприятия есть дети, поэтому резонно, что за них переживают. Сейчас белорусские школьники на весенних каникулах, решение о продлении которых принял Президент, руководствуясь многочисленными просьбами родителей. Но дополнительная неделя подходит к завершению, и возникает вопрос: как быть дальше?
Учитывая, что учебный процесс практически остановлен, дети недополучают знаний, а экзамены сдавать надо. Кроме того, в стране посевная кампания, и для многих родителей возможность оставить ребенка под присмотром учителей и воспитателей – надежное подспорье.
«Мы должны втягивать детей в свою работу». Президент об организации учебного процесса после каникул
Президент изучил все мнения и озвучил решение: в маленьких городах и деревнях дети начнут учиться в обычном режиме с понедельника, 20 апреля. В крупных, где плотность населения и вероятность заразиться больше, еще будет недельный люфт.
Кроме того, Президент подробно рассказал об итогах визита ВОЗ в Беларусь, стратегии борьбы с коронавирусом в нашей стране.