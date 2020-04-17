Поддержка предприятий, организация учёбы в школах, зарплаты врачей. О чём говорил Президент, посещая стеклозавод «Неман»

Новости Беларуси. 17 апреля Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Лидский район. Он побывал на стеклозаводе «Неман», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы на предприятии затронули самые разные. Так, Президент пообещал поддержку предприятиям на местах. Глава государства рассказал, что на следующей неделе планируется обсудить экономические меры и механизмы. Президент убежден, сейчас надо нацелить государственную помощь в первую очередь на крупные предприятия. При этом важно сохранить рабочие места для людей.

У многих работников предприятия есть дети, поэтому резонно, что за них переживают. Сейчас белорусские школьники на весенних каникулах, решение о продлении которых принял Президент, руководствуясь многочисленными просьбами родителей. Но дополнительная неделя подходит к завершению, и возникает вопрос: как быть дальше? Учитывая, что учебный процесс практически остановлен, дети недополучают знаний, а экзамены сдавать надо. Кроме того, в стране посевная кампания, и для многих родителей возможность оставить ребенка под присмотром учителей и воспитателей – надежное подспорье. «Мы должны втягивать детей в свою работу». Президент об организации учебного процесса после каникул