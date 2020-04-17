«Мы должны втягивать детей в свою работу». Президент об организации учебного процесса после каникул

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они уже привыкли к этим большим каникулам, им втянуться в учебу проблема» Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вроде здесь не произвел стекловату или стекло, или фужер какой-то, его и нет, денег не получишь. А образование – чего там: можно ходить, можно не ходить. Вы правы. Если ты это пропустил, ты не наверстаешь потом. Это во-первых. Во-вторых, психологически плохо для детей. Вот они уже привыкли к этим большим каникулам, им втянуться в учебу проблема. А тут короткая четвертая четверть, скоро очередные длительные каникулы. Это колбасит этого ребенка, это для них плохо. Ну и потом, основания какие? А вот в деревне и, может, даже для многих здесь (мы же в деревне бесплатно детей обедами кормим), и у нас же все семьи не такие богатые, чтобы нормально накормить ребенка, даже в обед. И многие родители, особенно крестьяне, говорят: «Дитя ходило в школу, могло там поесть штосьці, а зараз і паесць нечага». Привыкли, потому что в школе хорошо готовят. И такие нюансы были. Все это объединяя, вчера переговорил я со всеми, поручил, чтобы с родителями переговорили, я думаю (не буду говорить, как мне кто что докладывал), я такое решение принял. Все настаивают на том, что удаленка, надо учиться индивидуально на удаленке. Слушайте, какая удаленка? 30 % учеников будут сидеть в этих телефонах, тыкать – кто задание получать, а кто неизвестно на каком сайте будет чего-то там ловить или в этих «айпадах». Да не у всех это еще есть.