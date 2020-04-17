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Александр Лукашенко: «За врачей не переживайте. Мы им очень серьёзные доплаты обеспечим»

17 апреля 2020 13:31
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Новости Беларуси. В сложившейся непростой эпидситуации надежным щитом для белорусов стали медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи работают на передовой – не только с инфицированными COVID-19, но и с пациентами по другим заболеваниям.

Александр Лукашенко: «За врачей не переживайте. Мы им очень серьёзные доплаты обеспечим»-1

Сегодня врачи загружены больше других. Их защита и поддержка – приоритет для государства. Это не раз подчеркивал наш Президент. Поэтому сейчас многие предприятия перепрофилировали под производства средств защиты для врачей и, конечно, предусмотрели финансовый эквивалент «благодарности». Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Размер ежемесячных надбавок будет разниться в зависимости от специализации и места работы.

Александр Лукашенко: «За врачей не переживайте. Мы им очень серьёзные доплаты обеспечим»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За врачей не переживайте. Мы им очень серьезные доплаты обеспечим. Наши люди никогда не просили – врачи – денег, никогда. Я просил губернаторов, говорю: «Когда вы будете поддерживать их, не говорите им, что вы им дадите зарплату двойную». Мы лучше дадим, и они пусть получат. Не надо унижать людей деньгами. Мы так и сделали. Тихо, спокойно разработали, я его подписал.

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Александр Лукашенко: «За врачей не переживайте. Мы им очень серьёзные доплаты обеспечим»-7

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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