Прямой эфир

Поддержка и развитие юных талантов. Узнали, чем уникален проект «Мы – музыкальное будущее страны»

16 апреля 2024 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отыскать склонности, способности и таланты намного сложнее, чем просто получить образование или найти работу. Процесс познания требует много терпения и поддержки, особенно если речь идет о юных дарованиях. В нашей стране постоянно проходят различные конкурсы, мероприятия, акции, где можно себя проявить. Недавно в Минске стартовал культурно-просветительский проект «Мы – музыкальное будущее страны». В чем его уникальность? Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт».

Александр Меженный, ведущий:
Почему идея этого конкурса возникла именно сейчас?

Поддержка и развитие юных талантов. Узнали, чем уникален проект «Мы – музыкальное будущее страны»-1

Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт»:
Талантливые дети – это популярно во все времена. Чтобы они были, чтобы появлялся интерес, был придуман проект с целью популяризации талантливых юношей, девушек, которые обучаются в детских школах искусств. Этим проектом мы еще подчеркиваем значимость школ искусств, где получают первое образование, познают азы нотной грамоты, познают культурную этику. Этот проект был нацелен на то, чтобы подчеркнуть значимость, показать перспективы юным талантам, которые их ожидают.

Юлия Самусенко, ведущая:
Какими критериями должны обладать юные музыканты? На что обращали внимание судьи?

Павел Дворецкий:
Одним из главных критериев было то, чтобы юные таланты были лауреатами республиканских, международных конкурсов или обладателями премий и стипендий Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # общество # Юлия Самусенко # Александр Стасевич # Александр Меженный # Павел Дворецкий

Другие новости рубрики

Все новости
Её книги пользуются огромной популярностью. Алеся Кузнецова рассказала, с чего начала свой путь в литературе
16 апреля 2024 08:15

Её книги пользуются огромной популярностью. Алеся Кузнецова рассказала, с чего начала свой путь в литературе

В Беларуси посеяна почти треть всех яровых культур
16 апреля 2024 07:33

В Беларуси посеяна почти треть всех яровых культур

В Мостах стартовала подготовка к областным «Дожинкам» – что изменится к фестивалю?
16 апреля 2024 07:05

В Мостах стартовала подготовка к областным «Дожинкам» – что изменится к фестивалю?

Эксперты из Беларуси, России и Казахстана обсудят состояние ЕАЭС на конференции в БГУ
16 апреля 2024 06:54

Эксперты из Беларуси, России и Казахстана обсудят состояние ЕАЭС на конференции в БГУ

Около 80% комплектующих белорусского электробуса производят в Союзном государстве
16 апреля 2024 06:50

Около 80% комплектующих белорусского электробуса производят в Союзном государстве

В Гомеле открыли единственный в Беларуси школьный музей истории милиции
16 апреля 2024 06:48

В Гомеле открыли единственный в Беларуси школьный музей истории милиции

16 апреля ЦИК подведёт итоги выборов делегатов ВНС от гражданского общества и местных Советов
16 апреля 2024 06:18

16 апреля ЦИК подведёт итоги выборов делегатов ВНС от гражданского общества и местных Советов

По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?
15 апреля 2024 19:46

По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?

Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта
15 апреля 2024 19:41

Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта

Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты
15 апреля 2024 18:56

Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты

В колледжах Минской области готовятся к выпуску – как учащиеся выбирают первые рабочие места?
15 апреля 2024 18:46

В колледжах Минской области готовятся к выпуску – как учащиеся выбирают первые рабочие места?

«Проекты начинают работать!» Как Россия помогает нашим предприятиям преодолевать санкционное давление?
15 апреля 2024 18:34

«Проекты начинают работать!» Как Россия помогает нашим предприятиям преодолевать санкционное давление?