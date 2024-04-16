Поддержка и развитие юных талантов. Узнали, чем уникален проект «Мы – музыкальное будущее страны»

Отыскать склонности, способности и таланты намного сложнее, чем просто получить образование или найти работу. Процесс познания требует много терпения и поддержки, особенно если речь идет о юных дарованиях. В нашей стране постоянно проходят различные конкурсы, мероприятия, акции, где можно себя проявить. Недавно в Минске стартовал культурно-просветительский проект «Мы – музыкальное будущее страны». В чем его уникальность? Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт».

Александр Меженный, ведущий:

Почему идея этого конкурса возникла именно сейчас?