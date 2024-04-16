Поддержка и развитие юных талантов. Узнали, чем уникален проект «Мы – музыкальное будущее страны»

Отыскать склонности, способности и таланты намного сложнее, чем просто получить образование или найти работу. Процесс познания требует много терпения и поддержки, особенно если речь идет о юных дарованиях. В нашей стране постоянно проходят различные конкурсы, мероприятия, акции, где можно себя проявить. Недавно в Минске стартовал культурно-просветительский проект «Мы – музыкальное будущее страны». В чем его уникальность? Об этом поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт».
Александр Меженный, ведущий:
Почему идея этого конкурса возникла именно сейчас?
Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт»:
Талантливые дети – это популярно во все времена. Чтобы они были, чтобы появлялся интерес, был придуман проект с целью популяризации талантливых юношей, девушек, которые обучаются в детских школах искусств. Этим проектом мы еще подчеркиваем значимость школ искусств, где получают первое образование, познают азы нотной грамоты, познают культурную этику. Этот проект был нацелен на то, чтобы подчеркнуть значимость, показать перспективы юным талантам, которые их ожидают.
Юлия Самусенко, ведущая:
Какими критериями должны обладать юные музыканты? На что обращали внимание судьи?
Павел Дворецкий:
Одним из главных критериев было то, чтобы юные таланты были лауреатами республиканских, международных конкурсов или обладателями премий и стипендий Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
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