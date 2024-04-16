В Мостах стартовала подготовка к областным «Дожинкам» – что изменится к фестивалю?

Реконструкция путепроводов, замена асфальта и разработка памятного знака. Райцентр Мосты преобразится к «Дожинкам». Город в 2024 году выбран столицей областного фестиваля тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка уже началась.

В первую очередь приступили к дорожным работам. К празднику отремонтируют около 15 километров уличных артерий, город благоустроят. Обновление ждет фасады домов – художники создадут муралы на стенах зданий. Основная стройплощадка на центральном стадионе: из объекта еще советских времен сделают современный спортивный комплекс с новейшим оборудованием. Поскольку во время «Дожинок» сельхозподворья планируют разместить в парке, там приводят в порядок инфраструктуру.

Сергей Горошко, заместитель председателя Мостовского райисполкома:

Готовится к вводу мост через реку Неман в деревне Правые Мосты. Новый мост уже построен, заканчиваются работы по благоустройству его, озеленению и по устройству покрытия из асфальтобетона. В мае он будет введен в эксплуатацию.

Большой праздник аграриев райцентр встречает не впервые. Традиция проводить «Дожинки» в Беларуси зародилась в 1996-м, и Мосты были вторым городом, который принимал республиканский фестиваль с участием Президента. Спустя почти три десятка лет в честь события (теперь областного формата) здесь установят памятный знак. Детали дизайна пока держат в секрете.