Прямой эфир

В Мостах стартовала подготовка к областным «Дожинкам» – что изменится к фестивалю?

16 апреля 2024 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Реконструкция путепроводов, замена асфальта и разработка памятного знака. Райцентр Мосты преобразится к «Дожинкам». Город в 2024 году выбран столицей областного фестиваля тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка уже началась.

В Мостах стартовала подготовка к областным «Дожинкам» – что изменится к фестивалю?-1

В первую очередь приступили к дорожным работам. К празднику отремонтируют около 15 километров уличных артерий, город благоустроят. Обновление ждет фасады домов – художники создадут муралы на стенах зданий. Основная стройплощадка на центральном стадионе: из объекта еще советских времен сделают современный спортивный комплекс с новейшим оборудованием. Поскольку во время «Дожинок» сельхозподворья планируют разместить в парке, там приводят в порядок инфраструктуру.

В Мостах стартовала подготовка к областным «Дожинкам» – что изменится к фестивалю?-4

Сергей Горошко, заместитель председателя Мостовского райисполкома:
Готовится к вводу мост через реку Неман в деревне Правые Мосты. Новый мост уже построен, заканчиваются работы по благоустройству его, озеленению и по устройству покрытия из асфальтобетона. В мае он будет введен в эксплуатацию.

Большой праздник аграриев райцентр встречает не впервые. Традиция проводить «Дожинки» в Беларуси зародилась в 1996-м, и Мосты были вторым городом, который принимал республиканский фестиваль с участием Президента. Спустя почти три десятка лет в честь события (теперь областного формата) здесь установят памятный знак. Детали дизайна пока держат в секрете.

# Дожинки # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперты из Беларуси, России и Казахстана обсудят состояние ЕАЭС на конференции в БГУ
16 апреля 2024 06:54

Эксперты из Беларуси, России и Казахстана обсудят состояние ЕАЭС на конференции в БГУ

Около 80% комплектующих белорусского электробуса производят в Союзном государстве
16 апреля 2024 06:50

Около 80% комплектующих белорусского электробуса производят в Союзном государстве

В Гомеле открыли единственный в Беларуси школьный музей истории милиции
16 апреля 2024 06:48

В Гомеле открыли единственный в Беларуси школьный музей истории милиции

16 апреля ЦИК подведёт итоги выборов делегатов ВНС от гражданского общества и местных Советов
16 апреля 2024 06:18

16 апреля ЦИК подведёт итоги выборов делегатов ВНС от гражданского общества и местных Советов

По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?
15 апреля 2024 19:46

По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?

Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта
15 апреля 2024 19:41

Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта

Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты
15 апреля 2024 18:56

Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты

В колледжах Минской области готовятся к выпуску – как учащиеся выбирают первые рабочие места?
15 апреля 2024 18:46

В колледжах Минской области готовятся к выпуску – как учащиеся выбирают первые рабочие места?

«Проекты начинают работать!» Как Россия помогает нашим предприятиям преодолевать санкционное давление?
15 апреля 2024 18:34

«Проекты начинают работать!» Как Россия помогает нашим предприятиям преодолевать санкционное давление?

БСЖ выдвинул 80 человек в ВНС. Какие идеи привнесут кандидаты – «Портрет делегата»
15 апреля 2024 18:27

БСЖ выдвинул 80 человек в ВНС. Какие идеи привнесут кандидаты – «Портрет делегата»

Спортивные и детские площадки. Как создают зоны отдыха в лесных массивах в черте Минска?
15 апреля 2024 18:22

Спортивные и детские площадки. Как создают зоны отдыха в лесных массивах в черте Минска?

«Перспективная территория для застройки». Где в Минске появится новое жильё?
15 апреля 2024 17:55

«Перспективная территория для застройки». Где в Минске появится новое жильё?