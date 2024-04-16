В Беларуси посеяна почти треть всех яровых культур

Сев ранних зерновых в ряде регионов Беларуси практически завершен, в большинстве хозяйств начались работы на полях, где будут возделывать лен и кукурузу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом по стране весенний сев необходимо произвести на площади 2 миллиона 360 тысяч гектаров – это немного меньше, чем в 2023 году: озимые сохранились лучше. Понятие «пересевать» фигурирует лишь в отдельных случаях. Нынешнее ухудшение погоды и понижение температуры воздуха не является сдерживающим фактором для полевых работ. В ряде регионов почва уже пригодна для посадки картофеля и овощей.