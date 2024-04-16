Прямой эфир

В Беларуси посеяна почти треть всех яровых культур

16 апреля 2024 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сев ранних зерновых в ряде регионов Беларуси практически завершен, в большинстве хозяйств начались работы на полях, где будут возделывать лен и кукурузу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси посеяна почти треть всех яровых культур-1

В целом по стране весенний сев необходимо произвести на площади 2 миллиона 360 тысяч гектаров – это немного меньше, чем в 2023 году: озимые сохранились лучше. Понятие «пересевать» фигурирует лишь в отдельных случаях. Нынешнее ухудшение погоды и понижение температуры воздуха не является сдерживающим фактором для полевых работ. В ряде регионов почва уже пригодна для посадки картофеля и овощей.

# Посевная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Мостах стартовала подготовка к областным «Дожинкам» – что изменится к фестивалю?
16 апреля 2024 07:05

В Мостах стартовала подготовка к областным «Дожинкам» – что изменится к фестивалю?

Эксперты из Беларуси, России и Казахстана обсудят состояние ЕАЭС на конференции в БГУ
16 апреля 2024 06:54

Эксперты из Беларуси, России и Казахстана обсудят состояние ЕАЭС на конференции в БГУ

Около 80% комплектующих белорусского электробуса производят в Союзном государстве
16 апреля 2024 06:50

Около 80% комплектующих белорусского электробуса производят в Союзном государстве

В Гомеле открыли единственный в Беларуси школьный музей истории милиции
16 апреля 2024 06:48

В Гомеле открыли единственный в Беларуси школьный музей истории милиции

16 апреля ЦИК подведёт итоги выборов делегатов ВНС от гражданского общества и местных Советов
16 апреля 2024 06:18

16 апреля ЦИК подведёт итоги выборов делегатов ВНС от гражданского общества и местных Советов

По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?
15 апреля 2024 19:46

По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?

Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта
15 апреля 2024 19:41

Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта

Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты
15 апреля 2024 18:56

Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты

В колледжах Минской области готовятся к выпуску – как учащиеся выбирают первые рабочие места?
15 апреля 2024 18:46

В колледжах Минской области готовятся к выпуску – как учащиеся выбирают первые рабочие места?

«Проекты начинают работать!» Как Россия помогает нашим предприятиям преодолевать санкционное давление?
15 апреля 2024 18:34

«Проекты начинают работать!» Как Россия помогает нашим предприятиям преодолевать санкционное давление?

БСЖ выдвинул 80 человек в ВНС. Какие идеи привнесут кандидаты – «Портрет делегата»
15 апреля 2024 18:27

БСЖ выдвинул 80 человек в ВНС. Какие идеи привнесут кандидаты – «Портрет делегата»

Спортивные и детские площадки. Как создают зоны отдыха в лесных массивах в черте Минска?
15 апреля 2024 18:22

Спортивные и детские площадки. Как создают зоны отдыха в лесных массивах в черте Минска?