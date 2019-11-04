«Она всегда была и есть – «Докторская». Как делают колбасу

Чтобы назвать мало-мальски точные цифры, на одном из белорусских мясокомбинатов раньше использовали по-настоящему «дедовский метод». А тогда это были реалии для измерения градуса качества «Докторской» или дефицитного сервелата, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Наталья Калинкович, главный технолог ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

Температуру продукции мы мерили градусниками, не могу вспомнить даже, как они назывались. Теперь у нас контролируется всё автоматически: датчики вставляются внутрь продукта, и на мониторе видим все показатели.

Чтобы отследить, при каких показателях, к примеру, температуры или влажности, созревает ароматная палка сыровяленой, сегодня технологу даже не обязательно заглядывать в камеры. Все цифры можно контролировать онлайн. А ведь 17 лет назад, когда Наталья пришла на предприятие, такое оборудование показалось бы как минимум техническим «космосом», а для прогулки по комбинату вполне могло и не хватить гастрономических декораций.

Наталья Калинкович:

В 90-ые, когда я пришла на работу, предприятие выпускало 600-700 тонн в месяц, сейчас мы выпускаем 2.000-2.200 тонн в месяц. Это всё уходит, есть свои рынки сбыта, всё расписано. Помню, когда училась в институте, нам было сложно изучать ассортимент колбасных изделий, потому что на прилавках их не было. Многие хозяйки помнят, как колбасу можно было достать только из-под полы. Заветный мясной батон стал нарицательным вне времени. Согласитесь: и сегодня, ворча в «час пик» в магазине, мы же не говорим: «Опять очередь за пельменями», – или, скажем, скумбрией холодного копчения! А вот «очередь за колбасой» – это уже бренд! Причём, даже для тех, кто благодаря возрасту и знать не знает, что такое купленная втридорога «Таллинская», которую предприимчивые официанты выносили страждущим из ресторанов, или та самая «Докторская» по два двадцать!

Таисия Денисик:

Она всегда была и есть – «Докторская», варёнка мне нравится, у нас очень вкусная! Сохранение традиций такого сорта Таисии Валентиновне по вкусу. За её два с лишним десятилетия на предприятии, конечно, изменилось не всё – ручной труд, хоть его стало и на несколько порядков меньше, но остался. Не везде возможно всё делать машинам. Но для рядового работника важнее, пожалуй, не столько модернизация огромного комбината, сколько те нюансы, которые почти никто и не заметит, мельчайшие детали, по которым можно и, наверное, нужно судить о механизме, в целом.