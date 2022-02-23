Леэн Кульман. О подвиге простой девушки, разведчицы, Героя Советского Союза. Проект СТВ «Имена»

Новости Беларуси. Самый мужественный праздник в году неспроста символизирует патриотизм, верность воинскому долгу и готовность к самопожертвованию во имя Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день мы, конечно же, поздравляем всех, кто прошел фронтовыми дорогами, отстоял нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны.

За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский:

В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Триумфом советских солдат в июне 1944-го стала операция «Багратион». Цена Победы оказалась слишком высока, мы потеряли каждого третьего, но белорусы свято хранят память о героях Великой Отечественной.

Их имена носят и многие улицы наших городов. О подвигах партизан, подпольщиков, летчиков и военачальников только в Минске напоминают 130 улиц. За каждой фамилией – история жизни и сражений за Родину. В Год исторической памяти за 75 дней до Великой Победы на СТВ стартует новый проект. О тех, кто с честью выполнил свой воинский долг, оставаясь верным присяге и народу. О простых мальчишках и девчонках, об отцах и сыновьях, о солдатах и офицерах. О героях. О тех, чьи имена теперь навсегда с нами. Чтобы помнили… Улица Кульман в Советском районе Минска совсем небольшая – менее полутора километров. Соединяет сразу две поэтические улицы – Якуба Коласа и Максима Богдановича. Мало кто знает, что названа она в честь женщины, Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны, разведчицы Леэн Кульман.

Леэн родилась 31 января 1920 года в городе Тарту шестым ребенком в семье сапожника. После присоединения Эстонии к СССР вступила в комсомол. Училась в таллинском пединституте, в 1941-м получила специальность учительницы неполной средней школы. В марте начала работать комсоргом. Но война изменила все планы.

В декабре 1941-го, когда в Уральском военном округе начала формироваться 7-я эстонская стрелковая дивизия, Кульман подала заявление в военкомат и вскоре была зачислена в 86-й медико-санитарный батальон этой дивизии. Далее отважная девушка выразила желание стать разведчицей.

Леэн направили в Ленинград в распоряжение штаба Балтийского флота. Она окончила школу парашютистов, прошла ускоренные курсы по работе с радиопередатчиком и основными азами разведработы в тылу врага. Уже 13 сентября 1942-го Леэн забрасывают на самолете в район города Тарту. «Легализоваться» Кульман было несложно – в Тарту жила ее родная сестра. К тому же в это время домой возвращалось много эстонцев, которым не повезло с эвакуацией. 4 месяца Кульман передавала в штаб Балтфлота ценные сведения о передвижении кораблей противника на Чудском озере, об использовании советских моряков-военнопленных на полевых работах, о положении на оккупированной территории в целом.

Разведчица держала связь с Ленинградом до 1 января 1943-го, когда штаб флота принял от нее 2 последних донесения. На следующий день Леэн Кульман арестовали. А вместе с ней и ее сестру с мужем, в доме которых она проживала. Немецкая контрразведка взяла ее с поличным – при обыске в матрасе был найден радиопередатчик. Три месяца допросов, пыток и издевательств так и не сломили волю девушки. Она не выдала ни своего шифра, ни псевдонима разведчицы.