Григорий Азарёнок: после войны устоялся двуполярный мир, и это были самые безопасные 40 лет в истории человечества

Новости Беларуси. Глобальный диктат нового мирового порядка не терпит сильные и суверенные государства. Для их разрушения созданы технологии цветных революций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые они были опробованы в Румынии, впоследствии таким способом были совершены десятки государственных переворотов. Григорий Азаренок и «Тайные пружины политики – 2020».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020». Здравствуйте. Новый мировой порядок, который выстраивают глобалисты уже почти 30 лет, основан на двух вещах. Ложь и насилие. Они практически затянули петлю на человечестве, последовательно убивая лидеров и уничтожая страны, которые сопротивлялись. Сейчас этому приходит конец. Человечество готово к антиглобалистскому восстанию. Вспомним, как это было. После войны устоялся двуполярный мир, и это были самые безопасные 40 лет в истории человечества. Победить Советский Союз военным путем было невозможно. Это заставило западную элиту изобретать иезуитские, подлые и невиданные ранее приемы – искусственные революции.

Григорий Азаренок:

Одной из первых стран, на которой применили это оружие, была Румыния. Это была одна из самых процветающих стран социалистического лагеря. При Николае Чаушеску она достигла невиданных ранее высот в экономике и культуре. Он сделал то, что непозволительно в мире глобального капитала. Он выплатил внешний долг. Надо понимать, что современная экономика построена по принципу ростовщичества. Все страны мира кому-то должны. Эти долги растут из года в год. Эта пирамида качается и готова обрушится на человечество глобальными катаклизмами. Николае Чаушеску первый решил сказать этому «нет». Он выплатил глобалистской системе румынские долги. В Европе появилось сильное суверенное государство с развитой промышленностью, мощной армией, которое не должно, а значит, не подчиняется мировому Шейлоку. И он не стал это терпеть. В итоге произошла череда подкупов высшей элиты, провокаций и диверсий. Радио госдепа США «Свобода» в усиленном режиме промывало мозги румынскому народу. Обезумевшие толпы вышли уничтожать собственное государство. Лидер Румынии был убит.

Григорий Азаренок:

Один из главных факторов падения произошедшего – циничное и подлое предательство Михаила Горбачева. Не была оказана помощь по линии Варшавского договора и СЭВ. Он мечтал о звании почетного жителя Берлина и Нобелевской премии, а на геополитические интересы государства ему было наплевать. Очень скоро после такой предательской политики не стало ни Советского Союза, ни самого Горбачева. Осталось жирное пятно позора. Глобальный Шейлок пожрал Румынию. Очень скоро он пожрал и Молдову, натравив ее на Приднестровье. Затем он растерзал цветущую, прекрасную Югославию. Войска НАТО с благословения Ватикана бомбили мирных жителей Белграда. Так утверждался новый мировой порядок. Тогда Александр Лукашенко был единственным, кто прилетел в сербскую столицу. НАТО не приостанавливало бомбардировки. Тем не менее он не испугался.

Александр Лукашенко не испугался. Несмотря на предупреждения руководителей НАТО о том, что в Белграде ему не будет гарантирована безопасность, он все-таки прилетел в югославскую столицу. Прилетел с одной целью – хотя бы на несколько миллиметров приблизить мир в Югославии. Григорий Азаренок:

К сожалению, и тогда в Москве находилась компрадорская элита, которая не встала на защиту Югославии. Когда героические солдаты прорывались на Приштину, Коротичи, Сванидзе и Чубайсы воевали в информационной войне на стороне противника. Они и сейчас на той стороне. Югославии не стало. На месте цветущего государства – нищие осколки былого величия. Контрабанда, проституция, нищета. Глобальный ростовщик вновь процветал.