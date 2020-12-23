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Праздничный марафон продолжается. Акцию «Наши дети» приняли в Новогрудском доме-интернате

23 декабря 2020 10:39
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Новости Беларуси. Праздничный марафон продолжается в Беларуси: благотворительная акция «Наши дети» дарит новогоднее настроение детям в каждом регионе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Праздничный марафон продолжается. Акцию «Наши дети» приняли в Новогрудском доме-интернате-1

22 декабря поздравления принимали воспитанники Новогрудского дома-интерната. Здесь постоянно проживают и проходят обучение более сотни ребят с нарушениями слуха. Для каждого из них сотрудники УВД Гродненского исполкома подготовили сладкие подарки и поздравления.  

Праздничный марафон продолжается. Акцию «Наши дети» приняли в Новогрудском доме-интернате-4

Акция «Наши дети» объединяет тысячи людей, которые спешат подарить новогоднее настроение всем маленьким белорусам. В частности тем из них, которые по разным причинам нуждаются в особенной поддержке и внимании. Акция продлится до 10 января. К этому времени поздравления и подарки получат все воспитанники детских домов и интернатов, пациенты больниц и ученики специализированных школ.  

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# Новый год # общество # Фотофакт

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