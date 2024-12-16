Подарить праздник – в Витебске торжественно дали старт благотворительной инициативе «Наши дети»

Традиционно в декабре белорусы со всех уголков страны объединяются, чтобы подарить праздник маленьким соотечественникам. 16 декабря в Витебском районе торжественно дали старт благотворительной инициативе «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь вышли участники из всех регионов.

Во время марафона, высшие должностные лица, спортсмены и артисты примерят на себя амплуа настоящих волшебников и подарят тепло и внимание тем, кто в этом особенно нуждается.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: К этой акции ежегодно присоединяется все большее количество людей. Ни одного взрослого не остается равнодушным, чтобы в трудную минуту уделить внимание, обогреть уютом, теплом каждого ребенка, который нуждается. Особенно те дети, которые нуждаются в этой помощи. И очень приятно то, что в каждом уголке нашей страны мы доходим до каждого ребенка.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

Мы сегодня даем старт нашей замечательной акции добра, которая шагает по всей нашей стране. И сегодня это праздничное настроение, трогательное, новогоднее даже настроение, потому что Витебская земля нас встретила настоящее зимой, настоящим снегом, настоящим Дедом Морозом. И, конечно же, для всей команды Белорусского детского фонда, для нас, людей взрослых, это достаточно трепетно и очень душевно, потому что именно в эти дни мы пойдем к деткам, которые особо нуждаются в тепле и заботе.

Добрый марафон объединит более миллиона маленьких белорусов. Впереди целый месяц теплых поздравлений и трогательных встреч. Завершится проект 15 января 2025 года.