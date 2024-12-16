Лукашенко посетил Национальный музей в Омане

Рабочий визит белорусского лидера в Оман продолжается. Программа этого дня началась с посещения Национального музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Находится культурный центр в Маскате – как раз напротив султанского дворца «Аль-Алам‎», где накануне прошли переговоры лидеров Беларуси и Омана, а также официальный прием в честь нашего Президента. Летом 2016-го музей переехал в новое здание. На входе в комплекс нашего Президента встретил генеральный секретарь музея. К слову, он в какой-то степени белорус. Его мать – уроженка нашей страны.

Культурный центр в Омане уже не один год сотрудничает с Национальным историческим музеем в Беларуси: проводятся обмены выставками. Общая площадь оманского комплекса – порядка 14 тысяч квадратных метров, на 4-х из которых расположены 14 постоянных экспозиций. Александру Лукашенко провели подробную экскурсию.

После экскурсии Александр Лукашенко направился на встречу с Султаном Омана. Она проходит в формате тет-а-тет. Однако еще до ее начала, глава государства поделился с журналистами некоторыми подробностями. Так, Беларусь и Оман разработают дорожную карту сотрудничества. В 2025 году Султан пообещал приехать в нашу страну, и к этому времени стратегия будет выработана.