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Республиканский благотворительный марафон «Наши дети» стартует в Беларуси

16 декабря 2024 07:02
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Благотворительный марафон «Наши дети» стартует в Беларуси. Торжественное открытие 16 декабря в Витебском районе на базе отдыха «Верасы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский благотворительный марафон «Наши дети» стартует в Беларуси-2

Главным мероприятием станет елка во Дворце Республики с участием главы государства, которая является традиционной. Планируется, что ее посетят более 2 тысяч детей со всей страны. Чтобы маленькие белорусы почувствовали чудо, а взрослые исполнили заветные мечты, о которых ребята пишут Деду Морозу – уже почти 30 лет, по инициативе Александра Лукашенко – все госпредприятия и структуры имеют подшефных. Воспитанники детских домов, домов семейного типа, школ-интернатов, приютов для детей-сирот, дети-инвалиды, пациенты больниц и реабилитационных центров получают подарки и необходимую помощь к новогодним праздникам. Продлится марафон добра до 15 января.

# Благотворительная акция # Наши дети # Новый год

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