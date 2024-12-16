Республиканский благотворительный марафон «Наши дети» стартует в Беларуси

Главным мероприятием станет елка во Дворце Республики с участием главы государства, которая является традиционной. Планируется, что ее посетят более 2 тысяч детей со всей страны. Чтобы маленькие белорусы почувствовали чудо, а взрослые исполнили заветные мечты, о которых ребята пишут Деду Морозу – уже почти 30 лет, по инициативе Александра Лукашенко – все госпредприятия и структуры имеют подшефных. Воспитанники детских домов, домов семейного типа, школ-интернатов, приютов для детей-сирот, дети-инвалиды, пациенты больниц и реабилитационных центров получают подарки и необходимую помощь к новогодним праздникам. Продлится марафон добра до 15 января.