«Обсудили все три блока вопросов». Мединский рассказал, о чём удалось договориться с Киевом

К чему пришли стороны? Есть понимание по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Москва и Киев продолжат переговоры в и третьем раунде.

Владимир Мединский, помощник президента России:

Мы подробно обсудили все три блока вопросов: вопрос военный, вопрос международный гуманитарный, третий вопрос – вопрос будущего политического урегулирования конфликта. Позиции абсолютно ясные, они записаны по пунктам. По части из них удалось найти взаимопонимание, но главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Поэтому стороны (представители Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Украины) договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Еще раз Российская Федерация призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, в том случае, если боевые действия продолжаются, воспользоваться данными гуманитарными коридорами либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились.

Как оценили итоги переговоров украинская сторона читайте здесь.

Владимир Мединский назвал достигнутое на переговорах с делегацией соглашение «существенным прогрессом». Переговоры будут продолжены, третий раунд планируют провести в максимально короткие сроки.

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