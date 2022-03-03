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Подоляк о результатах второго раунда переговоров: «Достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров»

03 марта 2022 19:20
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В Брестской области прошла вторая встреча в рамках российско-украинских переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

К чему пришли стороны? Есть понимание по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Москва и Киев продолжат переговоры в и третьем раунде.  

Подоляк о результатах второго раунда переговоров: «Достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров»-1

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины:  
Официально могу сказать следующее: стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут находиться сами гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры.  

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# Международная политика # Михаил Подоляк # Сергей Шуманский # Владимир Мединский # Фотофакт

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