Подоляк о результатах второго раунда переговоров: «Достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров»

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины:

Официально могу сказать следующее: стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут находиться сами гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры.

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