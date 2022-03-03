МЧС Беларуси: «Все люди в погонах готовы выполнить свой долг перед Родиной»

Новости Беларуси. «Мы люди мирные. И хотели бы, чтобы вокруг нас был мир». Это подчеркнул Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворец Независимости 3 марта собрал заслуженных деятелей различных сфер – от настоящих полковников и генералов до известных актрис и многодетных матерей. Всего порядка 40 человек. Президент вручил им государственные награды, почетные звания и генеральские погоны. Подробности расскажет Алена Сырова.

На страже нашей привычной мирной жизни готовы стоять сотрудники всех без исключения силовых ведомств. Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС, полковник, тушивший страшнейшие пожары, мечтает, чтобы не было других, тех, что куда страшнее.