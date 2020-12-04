Под Новый год исполнить мечту каждого ребёнка. Как в Беларуси будут поздравлять воспитанников детских домов и интернатов?

Новости Беларуси. Осуществить тысячи детских желаний. Сегодня, 4 декабря, волонтеры БРСМ и пионерской организации начнут творить чудеса к праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята посетят воспитанников детских домов и интернатов.

Их адресатами станут более 500 таких учреждений во всех уголках страны. И в каждом из них постараются окружить вниманием и теплом детей, которые особенно нуждаются в заботе.

Одними из первых своими мечтами поделятся воспитанники Центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Климовичах и Кричеве. Они уже подготовили свои письма с желаниями. К слову, исполнить их может любой желающий. Красные рукавички с записками детей украсят елку главного универмага Могилева.