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Под Новый год исполнить мечту каждого ребёнка. Как в Беларуси будут поздравлять воспитанников детских домов и интернатов?

04 декабря 2020 07:44
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Новости Беларуси. Осуществить тысячи детских желаний. Сегодня, 4 декабря, волонтеры БРСМ и пионерской организации начнут творить чудеса к праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята посетят воспитанников детских домов и интернатов.

Под Новый год исполнить мечту каждого ребёнка. Как в Беларуси будут поздравлять воспитанников детских домов и интернатов?-1

Под Новый год исполнить мечту каждого ребёнка. Как в Беларуси будут поздравлять воспитанников детских домов и интернатов?-3

Их адресатами станут более 500 таких учреждений во всех уголках страны. И в каждом из них постараются окружить вниманием и теплом детей, которые особенно нуждаются в заботе.

Одними из первых своими мечтами поделятся воспитанники Центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Климовичах и Кричеве. Они уже подготовили свои письма с желаниями. К слову, исполнить их может любой желающий. Красные рукавички с записками детей украсят елку главного универмага Могилева.

Под Новый год исполнить мечту каждого ребёнка. Как в Беларуси будут поздравлять воспитанников детских домов и интернатов?-6

Продлится благотворительный марафон «Чудеса на Рождество» до середины января.

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# Новый год # общество # Фотофакт

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