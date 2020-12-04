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Услышать каждого. Анатолий Исаченко проведёт прямую телефонную линию 5 декабря

04 декабря 2020 06:29
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Новости Беларуси. Просьбы и предложения готовы услышать в Совете Республики. 5 декабря звонки со всей страны будет принимать заместитель председателя Национального собрания Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Услышать каждого. Анатолий Исаченко проведёт прямую телефонную линию 5 декабря -1

Дозвониться на прямую линию может любой желающий. Ни один звонок без внимания не останется.

# Прием граждан # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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