Услышать каждого. Анатолий Исаченко проведёт прямую телефонную линию 5 декабря

Новости Беларуси. Просьбы и предложения готовы услышать в Совете Республики. 5 декабря звонки со всей страны будет принимать заместитель председателя Национального собрания Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Просьбы и предложения готовы услышать в Совете Республики. 5 декабря звонки со всей страны будет принимать заместитель председателя Национального собрания Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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