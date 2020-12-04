Услуги в электронном виде. Какие операции смогут проводить белорусы в личных электронных кабинетах?
Новости Беларуси. В январе 2021 года у белорусов будут личные электронные кабинеты. Появятся они автоматически и станут самым простым и эффективным способом получения государственных услуг и административных процедур в электронном виде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создаваться Е-кабинеты будут на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг. Для этого понадобится паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца.
Использование личного электронного кабинета исключит бумажную волокиту, а главное – сэкономит время. Так, не выходя из дома, белорусы смогут встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, вернуть излишние уплаченные таможенные платежи или получить другую важную информацию.
Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг:
Вход в эти личные кабинеты возможен будет как со средствами электронно-цифровой подписи, так и посредством логина и пароля. При этом количество услуг при входе с электронно-цифровой подписью будет, естественно, больше, потому что эта идентификация является строгой и однозначной. Вас идентифицируют как физическое лицо, которое хочет получить соответствующую государственную услугу.
ID-карта будет выдаваться взамен на паспорт при истечении его срока действия. На ней будут записаны персональные данные человека, дата рождения, пол, идентификационный номер, дата выдачи и срок действия. Кстати, использовать карту можно на протяжении 10 лет.
Получить возможность создания личного кабинета можно и без электронного паспорта. Для этого нужно обратиться в любой регистрационный центр Государственной системы управления открытыми ключами. Это 45 точек по всей Беларуси.