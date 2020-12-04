Услуги в электронном виде. Какие операции смогут проводить белорусы в личных электронных кабинетах?

Создаваться Е-кабинеты будут на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг. Для этого понадобится паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца.

Новости Беларуси. В январе 2021 года у белорусов будут личные электронные кабинеты. Появятся они автоматически и станут самым простым и эффективным способом получения государственных услуг и административных процедур в электронном виде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Использование личного электронного кабинета исключит бумажную волокиту, а главное – сэкономит время. Так, не выходя из дома, белорусы смогут встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, вернуть излишние уплаченные таможенные платежи или получить другую важную информацию.

Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг: Вход в эти личные кабинеты возможен будет как со средствами электронно-цифровой подписи, так и посредством логина и пароля. При этом количество услуг при входе с электронно-цифровой подписью будет, естественно, больше, потому что эта идентификация является строгой и однозначной. Вас идентифицируют как физическое лицо, которое хочет получить соответствующую государственную услугу.

ID-карта будет выдаваться взамен на паспорт при истечении его срока действия. На ней будут записаны персональные данные человека, дата рождения, пол, идентификационный номер, дата выдачи и срок действия. Кстати, использовать карту можно на протяжении 10 лет.

Получить возможность создания личного кабинета можно и без электронного паспорта. Для этого нужно обратиться в любой регистрационный центр Государственной системы управления открытыми ключами. Это 45 точек по всей Беларуси.