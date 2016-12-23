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Парады Дедов Морозов: как в Мяделе проверяли качество волшебников

23 декабря 2016 15:09
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Новости Беларуси. Минщина начала новогодние торжества парадами Дедов Морозов. Праздничные шествия пройдут почти во всех городах центрального региона. Одной из первых стартовала Мядельщина.

По улицам прошли 11 новогодних волшебников, которые представили предприятия и организации района.

Вместе с Дедами Морозами зрителей приветствовали красавицы-Снегурочки и многие сказочные герои. Каждый желающий мог воспользоваться уникальную возможность и загадать заветное желание. Сюжет в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Новый год

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